Áp lực thực hiện cam kết Net Zero 2050, hàng rào thuế carbon và yêu cầu tối ưu chi phí đang thúc đẩy các ngành công nghiệp nền tảng như hóa chất, phân bón, vật liệu xây dựng chuyển dịch sang sử dụng năng lượng sạch. Dù còn nhiều khó khăn về vốn, công nghệ và hạ tầng, doanh nghiệp đang chủ động tìm kiếm giải pháp nhằm giảm phát thải, tiết kiệm chi phí và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Doanh nghiệp đang chủ động tìm kiếm giải pháp nhằm giảm phát thải, tiết kiệm chi phí và nâng cao năng lực cạnh tranh. Ảnh minh họa: TTXVN

*Tháo gỡ rào cản từ sản xuất

Theo TS. Phùng Hà, Chủ tịch Hiệp hội Phân bón Việt Nam, cả nước hiện có hơn 800 cơ sở sản xuất phân bón, tổng công suất 29,3 triệu tấn/năm. Đây là ngành tiêu thụ nhiều than, khí tự nhiên và có mức phát thải lớn, đặc biệt ở khâu sản xuất amoniac phục vụ sản xuất phân đạm, ure.

Việc sử dụng năng lượng sạch được xem là hướng đi quan trọng để thay thế nhiên liệu hóa thạch, phát triển các sản phẩm như amoniac xanh, ure xanh và phân bón hiệu quả sử dụng cao. Một số doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem), Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã lắp đặt điện mặt trời áp mái; Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo) thúc đẩy sử dụng nhiên liệu sinh khối thay thế một phần khí tự nhiên. Ngoài ra, dự án nhà máy sản xuất hydro xanh tại Trà Vinh có công suất thiết kế 24.000 tấn/năm cũng mở ra hướng phát triển mới.

Tuy nhiên, theo TS. Phùng Hà, việc tích hợp công nghệ hydro xanh, thu giữ carbon vào dây chuyền hiện hữu đòi hỏi vốn lớn và kỹ thuật phức tạp. Trong khi đó, tín dụng ưu đãi, khung pháp lý và cơ chế hỗ trợ vẫn chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu; sản phẩm phân bón xanh còn có giá thành cao, khó cạnh tranh với hàng nhập khẩu.

Từ thực tiễn tại các nhà máy công nghiệp nặng, ông Nguyễn Ngọc Cường, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Năng lượng Eversolar cho rằng, mô hình điện mặt trời áp mái chưa phù hợp với tất cả nhà máy do mái xưởng thường chịu ảnh hưởng của bụi bẩn, hóa chất ăn mòn, kết cấu phức tạp và chi phí bảo dưỡng cao.

Một giải pháp được đề xuất là mô hình điện mặt trời tập trung quy mô nhỏ (Mini Solar Farm), công suất từ 5-33 MWp, tận dụng quỹ đất phù hợp gần nhà máy và đấu nối trực tiếp vào lưới điện nội bộ ở cấp trung thế. Cách làm này giúp linh hoạt trong bố trí hệ thống, tối ưu chi phí và thuận lợi tích hợp pin lưu trữ.

Bên cạnh nguồn điện sạch, hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin (BESS) kết hợp điện mặt trời đang trở thành giải pháp đáng chú ý đối với các nhà máy hoạt động liên tục. Ông Lê Nho Thông, Giám đốc Phát triển giải pháp Công ty Sigenergy Việt Nam cho biết, hệ thống Solar + BESS tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) có thể lưu trữ điện vào giờ thấp điểm hoặc khi nguồn điện mặt trời dồi dào, sau đó cung cấp vào giờ cao điểm, giúp giảm chi phí và hạn chế phụ tải đỉnh.

Đặc biệt, công nghệ tạo lưới (Grid-forming) và khả năng chuyển sang chế độ dự phòng nhanh giúp tăng tính ổn định nguồn điện, hạn chế nguy cơ gián đoạn sản xuất. Tại Việt Nam, mô hình này đã được triển khai tại Nhà máy Kính nổi siêu trắng PFG Phú Mỹ với dự án điện mặt trời công suất 3,5 MWp kết hợp hệ thống BESS 2 MWh.

*Mô hình tài chính linh hoạt thúc đẩy đầu tư xanh

Bên cạnh công nghệ, vốn đầu tư ban đầu là một trong những rào cản lớn đối với doanh nghiệp. Theo ông Nguyễn Hoàng Nam, Quản lý Phát triển kinh doanh Công ty GreenYellow Việt Nam, các nhà máy còn gặp khó khăn về thủ tục pháp lý, yêu cầu an toàn kết cấu, phòng cháy chữa cháy và nguy cơ suy giảm hiệu suất hệ thống do bụi bẩn.

Để tháo gỡ, mô hình dịch vụ năng lượng ESCO theo cơ chế không cần vốn đầu tư ban đầu (0-CAPEX) đang được triển khai. Theo đó, đơn vị cung cấp giải pháp chịu trách nhiệm đầu tư, lắp đặt, vận hành và bảo trì hệ thống trong suốt thời hạn hợp đồng từ 10-25 năm. Doanh nghiệp sản xuất được sử dụng nguồn điện sạch với chi phí tối ưu hơn, đồng thời có thể tiếp cận chứng chỉ năng lượng tái tạo (I-REC) phục vụ hoạt động xuất khẩu.

Thực tế, Nhà máy Gạch men Ý Mỹ đã đưa vào vận hành hệ thống điện mặt trời áp mái công suất 3.099 kWp, sản xuất gần 4.584 MWh điện sạch và giảm khoảng 2.836 tấn CO₂ mỗi năm. Công ty Nhựa và Hóa chất TPC Vina cũng triển khai hệ thống công suất hơn 1.015 kWp, cung cấp 1,7 GWh điện sạch, giảm phát thải khoảng 1.307 tấn CO₂ mỗi năm.

Với mục tiêu đến năm 2030 nâng tỷ trọng năng lượng tái tạo lên 49% tổng cung năng lượng sơ cấp và phát triển 16 GW hệ thống pin lưu trữ BESS, quá trình chuyển dịch năng lượng đang mở ra nhiều cơ hội cho doanh nghiệp.

Để tận dụng cơ hội này, bên cạnh hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ, doanh nghiệp cần chủ động đổi mới công nghệ, tối ưu sử dụng năng lượng và lựa chọn mô hình đầu tư phù hợp. Đây là hướng đi quan trọng giúp các ngành công nghiệp giảm phát thải, kiểm soát chi phí và nâng cao sức cạnh tranh trong chuỗi cung ứng toàn cầu.