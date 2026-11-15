Xanh hóa ngành dệt may theo xu hướng toàn cầu

Với nguồn kinh phí lên tới hàng chục tỷ đồng, nhiều đơn vị ngành dệt may đã cải cách triệt để hệ thống lò hơi.

CUỘC CHUYỂN BIẾN MẠNH MẼ TIÊU TỐN HÀNG CHỤC TỶ ĐỒNG

Thay vì dựa vào than đá hay dầu diesel như trước đây, Tổng Công ty May 10đã chuyển đổi thành công 90% hệ thống sang sử dụng viên nén sinh khối (biomass), một loại nhiên liệu trung hòa carbon.

Đồng thời, lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái tại các nhà máy May Bỉm Sơn, Veston Hưng Hà đã giúp công ty tự chủ một phần năng lượng, giảm thiểu dấu chân carbon trong sản xuất.

Đơn vị này còn tái cấu trúc chuỗi cung ứng nguyên vật liệu. Tỷ trọng các loại sợi có nguồn gốc tái chế hoặc sợi tự nhiên như sợi tre, sợi cà phê trong các dòng sản phẩm của đơn vị đã tăng đáng kể, chiếm từ 30% đến 50%.

THÁCH THỨC TỪ CHI PHÍ ĐẦU TƯ CHO CÔNG NGHỆ XANH

Xanh hóa ngành dệt may, giảm thiểu dấu chân carbon hướng tới sản xuất và tiêu dùng bền vững cũng gặp gặp không ít khó khăn trong quá trình triển khai vào thực tiễn. Thách thức lớn nhất hiện nay là suất đầu tư cho công nghệ xanh cao hơn khoảng 20-30% so với công nghệ truyền thống, trong khi giá bán sản phẩm không phải lúc nào cũng tăng tương ứng.

Các rào cản kỹ thuật mới như cơ chế điều chỉnh biên giới carbon hay chỉ thị tra soát chuỗi cung ứng của châu Âu đòi hỏi doanh nghiệp phải có hệ thống báo cáo dữ liệu cực kỳ minh bạch và chính xác.

Trước thực tế đó, các đơn vị dệt mayđã gấp rút triển khai chiến lược đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, giúp người lao động làm quen với các tiêu chuẩn báo cáo ESG quốc tế. Đồng thời, tìm kiếm các đối tác cung ứng trong nước để giảm thiểu chi phí vận chuyển và tăng tỷ lệ nội địa hóa, từ đó giảm rủi ro từ biến động kinh tế thế giới.

Việc đạt được các chứng chỉ xanh quốc tế như LEED (Hoa Kỳ) tại các nhà máy mới thuộc Tổng Công ty may 10 thời gian qua đã giúp đơn vị này tiết kiệm 25-30% chi phí vận hành. Đây còn là "thẻ thông hành" uy tín để tiếp cận các đơn hàng lớn từ những thương hiệu xa xỉ.

Chuyển đổi xanh không chỉ là chi phí mà thực chất là khoản đầu tư cho tương lai bởi thế giới đang chuyển dịch từ "thời trang nhanh" sang "thời trang bền vững". Những doanh nghiệp thích ứng nhanh với xu thế này sẽ ngày càng xâm nhập sâu hơn vào chuỗi cung ứng và sản xuất toàn cầu.