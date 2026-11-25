Các sản phẩm làng nghề Hà Nội từng bước thay đổi để tiếp cận người tiêu dùng. (Ảnh: ANH THƯ)

Để vượt qua các yêu cầu này, các làng nghề Thủ đô không thể chỉ dựa vào lợi thế tay nghề truyền thống, mà buộc phải bước vào cuộc chuyển đổi xanh toàn diện từ nguyên liệu, quy trình sản xuất đến minh bạch hóa chuỗi cung ứng.

Áp lực chuẩn mực môi trường và bài toán minh bạch chuỗi cung ứng

Theo thống kê của Trung tâm Khuyến công Hà Nội, toàn thành phố hiện có khoảng 1.350 làng nghề và làng có nghề, trong đó có 308 làng nghề truyền thống được công nhận. Sở hữu nguồn nguyên liệu tự nhiên phong phú, bề dày văn hóa hàng trăm năm cùng đôi bàn tay tài hoa của đội ngũ nghệ nhân, sản phẩm thủ công mỹ nghệ Hà Nội từ lâu đã tạo dựng được vị thế nhất định trên thị trường nội địa và quốc tế.

Tuy nhiên, bức tranh xuất khẩu thực tế cho thấy, lợi thế về tay nghề khéo léo hay mẫu mã độc đáo nay không còn là yếu tố duy nhất bảo đảm sức cạnh tranh. Để tiếp cận các nhà nhập khẩu lớn và chuỗi phân phối toàn cầu, doanh nghiệp làng nghề buộc phải đáp ứng hệ thống tiêu chuẩn khắt khe về chất lượng, tính an toàn, nguồn gốc nguyên liệu và đặc biệt là các quy định bảo vệ môi trường theo cam kết trong các FTA thế hệ mới như EVFTA hay CPTPP.

Đặc biệt, các thị trường khó tính như Liên minh châu Âu (EU), các tiêu chuẩn xanh đang được thiết lập với độ phủ ngày càng rộng, chi phối toàn diện từ mô hình kinh tế tuần hoàn, thiết kế sinh thái, quy định chống phá rừng cho đến kiểm soát rác thải, tỷ lệ tái chế và trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất. Đối với nhóm hàng thủ công mỹ nghệ, các đối tác nhập khẩu hiện nay soi chiếu rất kỹ lưỡng quy trình xử lý nguyên liệu, danh mục hóa chất sử dụng, hệ thống quản lý chất thải tại cơ sở sản xuất cũng như khả năng truy xuất nguồn gốc minh bạch của từng lô hàng.

Liên kết chuỗi giá trị và đòn bẩy chính sách cho lộ trình xanh hóa

Dưới góc độ thực tiễn tại các cơ sở sản xuất, việc đáp ứng các tiêu chuẩn xanh và quy chuẩn quốc tế đang đặt ra nhiều thách thức không nhỏ khi phần lớn các cơ sở làng nghề có quy mô nhỏ, năng lực tài chính và quản trị còn hạn chế.

Bà Hà Thị Vinh, Chủ tịch Hiệp hội Thủ công mỹ nghệ và Làng nghề Hà Nội cho biết, nghệ nhân Việt Nam rất giàu sức sáng tạo và luôn khao khát vươn ra thị trường thế giới nhưng vướng mắc về thủ tục pháp lý, rào cản ngoại ngữ và khả năng tiếp cận các quy chuẩn quốc tế, nhiều cơ sở vẫn phải xuất khẩu thông qua khâu trung gian, vô tình tự biến mình thành “người gia công sản xuất” thay vì trực tiếp làm chủ thị trường. Bên cạnh đó, khâu thiết kế mẫu mã và bao bì sản phẩm chưa được đầu tư tương xứng, nhiều trường hợp bao bì kém chất lượng đã làm giảm uy tín và giá trị cốt lõi của sản phẩm thủ công khi bước ra sân chơi lớn.

Đồng quan điểm về bài toán nâng tầm thương hiệu, theo Tiến sĩ Lê Ngọc Dũng, Chủ tịch Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam: lối làm ăn đơn lẻ, phân tán theo kiểu “mạnh ai nấy làm” khiến sản phẩm làng nghề thiếu sức mạnh tổng hợp. Ông Dũng đề nghị, để đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu đồng nhất với số lượng lớn, Hà Nội cần kiến tạo chuỗi liên kết chặt chẽ giữa nghệ nhân, làng nghề, nhà thiết kế và doanh nghiệp đầu tư. Mỗi sản phẩm vươn ra thị trường cần được định danh rõ ràng bằng câu chuyện văn hóa, tên tuổi nghệ nhân, chứng nhận chất lượng, mã QR truy xuất nguồn gốc và bao bì thân thiện môi trường, qua đó khắc phục tình trạng bán hàng dưới giá trị thực.

Các sản phẩm làng nghề đang dần thay đổi mẫu mã vừa đáp ứng tiêu chuẩn xanh vừa tiếp cận thị trường. (Ảnh: ANH THƯ)

Thực tế kinh doanh cũng cho thấy sự chuyển dịch nhanh nhạy của một số nghệ nhân, doanh nghiệp tiên phong. Nghệ nhân Ưu tú Phạm Xuân Cường chia sẻ, trước biến động của thị trường, cơ sở của ông đã chủ động cơ cấu lại sản lượng, dành 70% phục vụ thị trường nội địa và 30% cho xuất khẩu. Đáng chú ý, nắm bắt xu hướng tiêu dùng hiện đại khi có tới 80% khách hàng trẻ và nhiều đối tác quốc tế lựa chọn mua sắm qua các nền tảng thương mại số thay vì đến trực tiếp hội chợ, doanh nghiệp đã tổ chức lại ca làm việc theo khung giờ giao dịch trực tuyến toàn cầu, kết hợp chuẩn hóa quy trình phục vụ để giữ vững đầu ra ổn định.

Nhằm tháo gỡ điểm nghẽn về nguồn lực cho các cơ sở công nghiệp nông thôn trong lộ trình xanh hóa, thành phố Hà Nội đã ban hành nhiều cơ chế hỗ trợ thiết thực. Ông Hoàng Minh Lâm, Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mạiHà Nội cho biết, Chương trình khuyến công thành phố Hà Nội giai đoạn 2026-2030 (được phê duyệt tại Quyết định số 6069/QĐ-UBND) đã xác định rõ: khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn là những động lực trọng tâm thúc đẩy công nghiệp nông thôn phát triển bền vững.

Cụ thể hóa mục tiêu này, năm 2026, Hà Nội triển khai hỗ trợ cơ sở công nghiệp nông thôn đầu tư máy móc, thiết bị tiên tiến nhằm tiết kiệm năng lượng và giảm thiểu phát thải; hỗ trợ các doanh nghiệp cải tiến thiết kế, bao bì sản phẩm theo hướng xanh, bền vững và tổ chức các đoàn xúc tiến thương mại tham gia những hội chợ quốc tế uy tín tại Nhật Bản, Thái Lan...

Khi rào cản xanh không còn là áp lực mà trở thành động lực đổi mới, sự cộng hưởng giữa chính sách tiếp sức của thành phố với tư duy làm nghề bài bản, minh bạch của đội ngũ nghệ nhân, doanh nghiệp sẽ tạo bệ phóng vững chắc để sản phẩm thủ công mỹ nghệ Hà Nội chinh phục thành công các thị trường FTA khó tính, khẳng định vị thế văn hóa và kinh tế Thủ đô trên trường quốc tế.