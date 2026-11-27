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Ngành nhựa Việt Nam đang đứng trước một giai đoạn tăng trưởng đầy hứa hẹn. Theo các dự báo, quy mô thị trường nội địa có thể chạm mốc hơn 16 triệu tấn vào năm 2029, tăng mạnh so với mức gần 11 triệu tấn của năm 2024, duy trì tốc độ tăng trưởng kép khoảng 8,44% mỗi năm.

Dư địa lớn nhưng áp lực nhiều

Tuy nhiên, đi kèm với dư địa mở rộng thị trường là những áp lực chưa từng có: chi phí nguyên liệu biến động, rào cản kỹ thuật khắt khe, bài toán năng suất lao động và đặc biệt là các tiêu chuẩn môi trường ngày càng siết chặt.

Trong bối cảnh đó, xanh hóa không còn là lựa chọn mang tính hình thức mà đã trở thành chiến lược sống còn để các doanh nghiệp nhựa Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và vươn ra thị trường quốc tế.

Chuyển đổi xanh trong ngành nhựa bắt đầu từ chính việc tối ưu hóa nội lực, giảm thiểu lãng phí tài nguyên và năng lượng ngay tại nhà máy. Thực tiễn từ Nhựa Tiền Phong một trong những thương hiệu lâu đời của ngành cho thấy sự thay đổi bền vững phải xuất phát từ nền tảng quản trị.

Ngay từ năm 2013, doanh nghiệp này đã triển khai phong trào 5S trên toàn hệ thống, biến việc sắp xếp, vệ sinh nơi làm việc thành văn hóa doanh nghiệp xuyên suốt từ ban lãnh đạo đến từng người lao động.

Không dừng lại ở môi trường làm việc gọn gàng, an toàn, Nhựa Tiền Phong tiếp tục tích hợp các công cụ quản trị hiện đại như Lean Six Sigma, chỉ số hiệu suất thiết bị tổng thể (OEE) cùng các tiêu chuẩn quốc tế ISO 14000:2015 và ISO 50001. Nhờ đó, dây chuyền sản xuất được tối ưu hóa về mặt năng lượng, giảm tỷ lệ phế thải và nâng cao khả năng tái chế.

Đặc biệt, việc đưa các tiêu chí ESG (Môi trường – Xã hội – Quản trị) vào toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh đã giúp doanh nghiệp này từng bước chuẩn hóa theo yêu cầu toàn cầu, khẳng định lợi ích kinh tế luôn song hành cùng trách nhiệm xã hội.

Đầu tư công nghệ sạch và chấp nhận hy sinh lợi nhuận ngắn hạn

Sản xuất nhựa vốn là lĩnh vực tiêu thụ nhiều năng lượng và tiềm ẩn rủi ro tác động đến hệ sinh thái. Để giải quyết bài toán này, nhiều doanh nghiệp đầu ngành đã mạnh dạn rót vốn vào công nghệ cao và chấp nhận bài toán chi phí trong ngắn hạn để đổi lấy giá trị bền vững.

Nhựa Tiền Phong là minh chứng rõ nét khi sớm chủ động loại bỏ hoàn toàn chì trong sản phẩm ống nhựa để chuyển sang các chất ổn định không độc hại. Quyết định này khiến chi phí nguyên vật liệu tăng thêm 50 đến 60 tỷ đồng mỗi năm, nhưng doanh nghiệp vẫn kiên định đặt sức khỏe cộng đồng và môi trường lên trên lợi nhuận trước mắt, tạo ra hiệu ứng lan tỏa tích cực trong toàn ngành.

Song song đó, công ty đầu tư hàng chục tỷ đồng thay thế dầu truyền nhiệt bằng Glycerin an toàn hơn, xây dựng hệ thống xử lý nước thải riêng biệt và tái chế tới 80% lượng nước đã qua sử dụng quay trở lại quy trình sản xuất.

Cùng chung định hướng đầu tư chiều sâu cho công nghệ, Công ty Cổ phần Nhựa Hoa Sen (thuộc Tập đoàn Hoa Sen) cũng đẩy mạnh hiện đại hóa dây chuyền nhằm giảm thiểu tác động môi trường. Doanh nghiệp đầu tư đồng bộ hệ thống máy móc tiêu chuẩn châu Âu từ hãng Battenfeld - Cincinnati (Đức) với quy trình sản xuất hoàn toàn tự động và khép kín.

Công nghệ này không chỉ đảm bảo sản phẩm đạt 100% tiêu chuẩn chất lượng quốc tế mà còn tối ưu công suất và tiết kiệm năng lượng tối đa. Nỗ lực này đã giúp các dòng sản phẩm ống nhựa HDPE và PP-R của Nhựa Hoa Sen vượt qua quy trình thẩm định khắt khe của Hội đồng Công trình Xanh Singapore (SGBC) để đạt chứng nhận "Nhãn xanh" thước đo uy tín khẳng định tính thân thiện môi trường xuyên suốt vòng đời sản phẩm, từ khai thác nguyên liệu đến khi thải bỏ.

Đón đầu xu hướng tiêu dùng xanh bằng vật liệu sinh học

Bên cạnh việc xanh hóa quy trình sản xuất truyền thống, chuyển dịch cơ cấu sản phẩm sang các dòng vật liệu thân thiện với môi trường đang mở ra hướng đi chiến lược mới. Tiêu biểu cho xu hướng này là Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh (An Phát Bioplastics) đơn vị tiêu biểu trong lĩnh vực sản xuất bao bì màng mỏng chất lượng cao.

Với nền tảng hơn 20 năm phát triển và mạng lưới khách hàng rộng khắp tại hơn 50 quốc gia, An Phát Xanh đã sớm nhận diện sự thay đổi trong thị hiếu tiêu dùng toàn cầu. Bên cạnh việc duy trì mảng bao bì truyền thống, doanh nghiệp đã chuyển hướng mục tiêu chiến lược sang đa dạng hóa sản phẩm, tập trung nghiên cứu nguyên liệu và các dòng sản phẩm sinh học phân hủy hoàn toàn mang thương hiệu AnEco (bao bì, dao, thìa, nĩa, ống hút, găng tay...).

Bước đi này không chỉ giúp doanh nghiệp đáp ứng kịp thời làn sóng tiêu dùng xanh tại Việt Nam và thế giới, mà còn nâng tầm vị thế của doanh nghiệp nhựa Việt trong chuỗi cung ứng bền vững toàn cầu.

Bức tranh chuyển đổi xanh của ngành nhựa Việt Nam đang ngày càng rõ nét qua những bước đi thực chất của các doanh nghiệp tiên phong. Dù hành trình này đòi hỏi nguồn lực tài chính lớn, sự kiên trì cải tiến công nghệ và thay đổi tư duy quản trị, nhưng kết quả mang lại là những lợi thế cạnh tranh dài hạn: tiết kiệm chi phí vận hành, đáp ứng các tiêu chuẩn xuất khẩu khắt khe và củng cố niềm tin nơi người tiêu dùng.

Trong cuộc đua hướng tới mục tiêu tăng trưởng 16 triệu tấn vào năm 2029, chỉ những doanh nghiệp lấy phát triển bền vững làm kim chỉ nam mới có thể đứng vững, bứt phá và vươn xa trên bản đồ công nghiệp nhựa khu vực.