Xăng tiếp tục tăng giá, diesel giảm gần 800 đồng mỗi lít

Từ 15h ngày 1.10, giá xăng dầu trong nước tiếp tục điều chỉnh trái chiều theo diễn biến thị trường năng lượng thế giới. Xăng tăng 100-170 đồng/lít, trong khi dầu diesel giảm 780 đồng/lít; riêng dầu mazut tăng 920 đồng/kg.

Theo cơ quan điều hành, thị trường xăng dầu thế giới những ngày qua tiếp tục chịu tác động từ xung đột tại Trung Đông. Diễn biến giá các sản phẩm xăng dầu trong kỳ này không đồng nhất giữa các mặt hàng.

Cụ thể, giá xăng E10 RON 95-III tăng 100 đồng, lên 27.180 đồng/lít. Xăng E5 RON 92 tăng 170 đồng, lên 26.560 đồng/lít. Ở chiều ngược lại, dầu diesel giảm 780 đồng, còn 29.710 đồng/lít. Dầu mazut tăng 920 đồng, lên 20.390 đồng/kg.

Giá xăng E10 RON 95-III tăng lên 27.180 đồng/lít từ 15h ngày 1.10, trong khi diesel giảm 780 đồng/lít. Ảnh: Tuấn Đông

Tại kỳ điều hành này, cơ quan điều hành giá trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu 200 đồng/lít đối với dầu diesel và ngừng trích lập, chi sử dụng quỹ đối với các mặt hàng còn lại.

Việc điều chỉnh trái chiều diễn ra trong bối cảnh mặt bằng giá xăng dầu trong nước đã tăng đáng kể trong tháng 9. Tại kỳ điều hành ngày 24.9, xăng E10 RON 95-III đã lên 27.087 đồng/lít, E5 RON 92 ở mức 26.397 đồng/lít và diesel 30.497 đồng/lít.

Một diễn biến đáng chú ý ngay trước kỳ điều hành lần này là Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 43/2026/NQ-CP ngày 30.9, kéo dài thời hạn áp dụng thuế nhập khẩu ưu đãi, thuế bảo vệ môi trường và thuế giá trị gia tăng đối với xăng, dầu, nguyên liệu sản xuất xăng, dầu và nhiên liệu bay đến hết ngày 31.12.2026. Nghị quyết có hiệu lực từ 1.10.2026.

Theo Nghị quyết 43, chính sách thuế nhập khẩu ưu đãi được kéo dài trên cơ sở Nghị quyết số 25/2026/NQ-CP và Nghị định số 72/2026/NĐ-CP; chính sách thuế bảo vệ môi trường và thuế giá trị gia tăng tiếp tục được áp dụng theo Nghị quyết số 19/2026/QH16 đến hết năm nay. Thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng vẫn thực hiện theo Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt số 66/2025/QH15 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Bộ Tài chính cho biết, việc kéo dài chính sách thuế được đặt trong bối cảnh giá xăng dầu thế giới, khu vực và trong nước còn biến động, cùng những diễn biến mới của xung đột tại Trung Đông. Chính sách được kỳ vọng góp phần bảo đảm an ninh năng lượng, ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và hỗ trợ sản xuất, kinh doanh.

Cùng với chính sách thuế, thị trường xăng dầu cũng đang đứng trước khả năng thay đổi cách xác định và công bố giá bán lẻ. Bộ Công Thương đang hoàn thiện quy định mới về kinh doanh xăng dầu theo hướng tăng quyền chủ động định giá cho doanh nghiệp. Theo phương án được đề xuất, thương nhân đầu mối sẽ chủ động tính toán, quyết định giá bán lẻ trên cơ sở các yếu tố chi phí và quy định quản lý của Nhà nước.

Nhà nước vẫn giữ các công cụ can thiệp, điều tiết khi thị trường biến động bất thường, trong đó có các biện pháp liên quan đến nguồn cung, dự trữ, thuế, chính sách tài chính - tiền tệ và Quỹ Bình ổn giá xăng dầu.

Nhìn lại những kỳ điều hành gần đây, giá xăng dầu đã có nhiều biến động mạnh. Ngày 17.9, xăng E10 RON 95-III tăng lên 25.636 đồng/lít, trong khi diesel lên 29.945 đồng/lít; tại kỳ 24.9, các mức giá tiếp tục tăng lên lần lượt 27.087 đồng và 30.497 đồng/lít.

Đến kỳ điều hành ngày 1.10, xu hướng đã có sự phân hóa: giá xăng tiếp tục tăng nhưng diesel quay đầu giảm mạnh. So với ngày 24.9, E10 RON 95-III tăng thêm 93 đồng/lít, trong khi diesel giảm 787 đồng/lít. Diễn biến này cho thấy tác động của giá thành phẩm trên thị trường thế giới tới từng nhóm nhiên liệu là khác nhau và tiếp tục được phản ánh vào giá bán trong nước.

Trong thời gian tới, giá xăng dầu trong nước vẫn phụ thuộc vào diễn biến giá thành phẩm thế giới, tỉ giá, chi phí kinh doanh, nguồn cung và cơ chế điều hành. Việc Chính phủ gia hạn chính sách thuế đến hết năm 2026 giúp duy trì một số biện pháp hỗ trợ trong bối cảnh thị trường năng lượng còn nhiều biến động, trong khi cơ chế quản lý giá xăng dầu cũng đang được nghiên cứu theo hướng tăng tính chủ động của doanh nghiệp.