Xăng tăng gần 1.500 đồng/lít từ 3 giờ chiều 24/9

Xăng, dầu tăng giá từ chiều 24/9.

Cụ thể, sau điều chỉnh của liên bộ Công Thương – Tài chính, xăng E5RON92 tăng 1.258 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành, giá bán không cao hơn 26.397 đồng/lít; Xăng E10RON95-III không cao hơn 27.087 đồng/lít (tăng 1.451 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành).

Các loại dầu cũng được điều chỉnh tăng, dầu diezen 0.05S không cao hơn 30.497 đồng/lít (tăng 552 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành); Dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 19.472 đồng/kg (tăng 276 đồng/kg so với giá bán tối đa hiện hành).

Kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định không trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước), không chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) với các loại xăng, dầu.

Thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: Iran đã thông báo các điều kiện để nối lại đàm phán với Mỹ nhằm hướng tới chấm dứt xung đột; xung đột tại khu vực Trung Đông giữa lực lượng Houthi và Saudi Arabia có diễn biến phức tạp; xung đột giữa Nga với Ukraina tiếp diễn, tiếp tục nhằm vào cơ sở năng lượng của nhau… Các yếu tố nêu trên khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới những ngày qua có diễn biến tăng, giảm tùy mặt hàng.

Giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ điều hành giá ngày 17/9/2026 và kỳ điều hành ngày 24/9/2026 là: 140,834 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 0,252 USD/thùng, tương đương giảm 0,18%); 147,204 USD/thùng xăng RON95 dùng để pha chế xăng E10RON95-III (tăng 0,970 USD/thùng, tương đương tăng 0,66%); 173,328 USD/thùng dầu điêzen 0,05S (giảm 9,306 USD/thùng, tương đương giảm 5,10%); 657,618 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (giảm 38,818 USD/tấn, tương đương giảm 5,57%).

Giá bán xăng dầu của các nước lân cận Việt Nam ngày 24/9/2026, về giá xăng tại Thái Lan là 31.296 đồng/lít (Chính phủ trợ giá); Campuchia là 33.687 đồng/lít (Chính phủ trợ giá); Lào là 52.392 đồng/lít; Trung Quốc là 33.719 đồng/lít (Chính phủ khống chế giá); Việt Nam là 27.087 đồng/lít.

Về giá dầu tại Thái Lan là 33.059 đồng/lít (Chính phủ trợ giá); Campuchia là 39.141 đồng/lít; Lào là 42.336 đồng/lít; Trung Quốc là 30.626 đồng/lít (Chính phủ khống chế giá); Việt Nam là 30.497 đồng/lít. Giá xăng dầu của Việt Nam hiện đang ở mức thấp so với các nước có chung đường biên giới.

Bộ Công Thương cho biết, Bộ sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có).

Liên Bộ Công Thương - Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.