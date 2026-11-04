Xăng sinh học: Hiệu quả môi trường cần thêm thời gian đánh giá

Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái thông tin về kết quả khai thác, sử dụng xăng sinh học . Ảnh: Nhật Bắc

Tuy nhiên, hiệu quả cải thiện chất lượng môi trường và không khí hiện chưa thể đánh giá toàn diện do thời gian triển khai còn ngắn.

Tại họp báo Chính phủ diễn ra trưa 4/11, Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái cho biết, từ ngày 1/6, việc triển khai xăng sinh học thay thế xăng khoáng cơ bản thực hiện đúng lộ trình, kế hoạch đề ra. Thị trường xăng dầu và hệ thống phân phối duy trì ổn định, nguồn cung đáp ứng nhu cầu tiêu thụ, không xảy ra tình trạng mất cân đối cung - cầu.

Đáng chú ý, năng lực pha chế, phối trộn xăng sinh học tiếp tục được tăng cường. Đến nay, có 11 doanh nghiệp được cấp phép với tổng năng lực đạt 1,410 triệu m³/tháng, trong khi nhu cầu tiêu thụ khoảng 1 triệu m³/tháng. Như vậy, năng lực pha chế hiện có dư địa khoảng 30%, tạo khả năng dự phòng khi phát sinh vấn đề về nguồn cung.

“Nguồn cung xăng sinh học E100 từ các nhà máy sản xuất trong nước cũng tiếp tục được duy trì thông qua 3 nhà máy đang triển khai. Bộ Công Thương kỳ vọng nhu cầu tiêu thụ ổn định sẽ tạo điều kiện để một số nhà máy từng dừng sản xuất khôi phục hoạt động, góp phần củng cố chuỗi cung ứng”, ông Lương Hoàng Thái cho biết.

Về kiểm soát chất lượng, Thứ trưởng Lương Hoàng Thái cho biết công tác điều hành, kiểm tra, giám sát thị trường, đo lường chất lượng tiếp tục được thực hiện chặt chẽ. Trong giai đoạn qua, chưa phát sinh sai phạm mang tính hệ thống.

Từ ngày 1/6 đến 27/10/2026, tổng lượng xăng E5 và E10 tiêu thụ ước đạt khoảng 4.930 triệu m³. Trong đó, E10 chiếm 92,09%, E5 chiếm 7,91%, cho thấy xăng sinh học đã hình thành nhu cầu tiêu dùng chủ yếu trên thị trường.

Về tác động môi trường, lãnh đạo Bộ Công Thương cho biết, sau 5 tháng triển khai, kết quả quan trắc tại các địa điểm có sự khác nhau, chưa phản ánh được tính hệ thống. Do đó, chưa đủ cơ sở để đưa ra đánh giá toàn diện về mức độ cải thiện chất lượng không khí trên thực tế.

Tuy nhiên, xét về mặt lý thuyết, theo các kết quả nghiên cứu chung, việc thay thế khoảng 1 triệu m³ xăng khoáng mỗi năm bằng E100 tự nhiên có thể giúp giảm khoảng 2,5 triệu tấn CO2 phát thải vào không khí mỗi năm. "Đây mới là kết quả tính toán về mặt lý thuyết. Tác động thực tế đối với môi trường cần tiếp tục được theo dõi, đo đạc trong thời gian tới để có cơ sở đánh giá chính xác", Thứ trưởng Lương Hoàng Thái nhấn mạnh.

Về việc sử dụng xăng sinh học, Bộ Công Thương đã tiếp nhận 315 ý kiến phản ánh của người tiêu dùng, chủ yếu trong tháng 6 và tháng 7/2026. Đáng chú ý, trong tháng 9 và tháng 10/2026, số lượng phản ánh gần như không còn. Bộ Công thương mong muốn tiếp tục nhận được ý kiến từ người dân thông qua các cơ quan báo chí để phục vụ công tác kiểm tra, giám sát và điều hành chính sách.