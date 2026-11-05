Xăng giảm giá lần thứ 3 liên tiếp, mức nhiều nhất hơn 2.300 đồng/lít

Cụ thể, sau điều chỉnh của liên Bộ Công Thương - Tài chính, xăng E5RON92 giảm 2.305 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành, giá bán không cao hơn 20.898 đồng/lít; Xăng E10RON95-III giảm 2.075 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành, giá bán không cao hơn 21.156 đồng/lít.

Xăng, dầu đồng loạt giảm giá. Ảnh: Thu Trang/Báo Tin tức và Dân tộc.

Các loại dầu cũng được điều chỉnh giảm, theo đó, dầu diezen 0.05S không cao hơn 28.696 đồng/lít (giảm 180 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành); Dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 22.005 đồng/kg (giảm 1.969 đồng/kg so với giá bán tối đa hiện hành).

Kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính thực hiện trích lập, chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu theo Quyết định số 2931/QĐ-BCT ngày 05/11/2026 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc áp dụng biện pháp sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu, thực hiện điều hành giá xăng dầu trong nước đảm bảo phản ánh đúng xu hướng biến động của giá xăng dầu thế giới; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường. Cụ thể, trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) với xăng sinh học là 700 đồng/lít; Dầu diezen: 0 đồng/lít; Dầu mazut: 500 đồng/kg; không chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) với tất cả các loại xăng, dầu.

Tại kỳ điều hành trước vào 22 giờ ngày 3/11, giá xăng được điều chỉnh giảm, xăng E5RON92 giảm 1.020 đồng/lít, giá bán không cao hơn 23.203 đồng/lít; Xăng E10RON95-III không cao hơn 23.231 đồng/lít, giảm 928 đồng/lít.

Các loại dầu được điều chỉnh tăng - giảm đan xen, dầu diezen 0.05S không cao hơn 28.876 đồng/lít (giảm 1.370 đồng/lít); Dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 23.974 đồng/kg (tăng 378 đồng/kg).

Trước đó, tại kỳ điều hành 0 giờ ngày 1/11, giá xăng được điều chỉnh giảm, cụ thể, xăng E5RON92 giảm 1.804 đồng/lít, xăng E10RON95-III giảm 1.575 đồng/lít.

Thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ cho thấy Đảng Dân chủ thắng Đảng Cộng hòa, Tổng thống Mỹ thừa nhận cuộc xung đột với Iran là một trong những nguyên nhân góp phần dẫn đến thất bại của Đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ; Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Saudi Arabia (Saudi Aramco) đẩy mạnh kế hoạch mở rộng hệ thống đường ống vận chuyển dầu thô; xung đột giữa Nga với Ukraina tiếp diễn… Các yếu tố nêu trên khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới những ngày qua có diễn biến giảm là chủ yếu.

Giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ điều hành giá ngày 3/11/2026 và kỳ điều hành ngày 5/11/2026 là 112,615 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 14,798 USD/thùng, tương đương giảm 11,61%); 113,865 USD/thùng xăng RON95 dùng để pha chế xăng E10RON95-III (giảm 14,048 USD/thùng, tương đương giảm 10,98%); 163,595 USD/thùng dầu diezen 0,05S (giảm 0,722 USD/thùng, tương đương giảm 0,44%); 732,785 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (giảm 93,218 USD/tấn, tương đương giảm 11,29%).

Giá bán xăng dầu của các nước lân cận Việt Nam ngày 5/11/2026 về giá xăng tại Thái Lan là 32.001 đồng/lít (Chính phủ trợ giá); Campuchia là 31.887 đồng/lít (Chính phủ trợ giá); Lào là 47.148 VNĐ/lít; Trung Quốc là 36.125 VNĐ/lít (Chính phủ khống chế giá); Việt Nam là không cao hơn 21.156 đồng/lít. Về giá dầu: Thái Lan là 33.333 đồng/lít (Chính phủ trợ giá); Campuchia là 35.676 đồng/lít; Lào là 40.344 đồng/lít; Trung Quốc là 33.032 đồng/lít (Chính phủ khống chế giá); Việt Nam là không cao hơn 28.696 đồng/lít. Giá xăng dầu của Việt Nam hiện đang ở mức thấp so với các nước có chung đường biên giới.

Theo Bộ Công Thương, ngày 31/10/2026, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 45/2026/NQ-CP quy định về thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng. Theo đó, thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng các loại là 0%; Nghị quyết số 45/2026/NQ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2026 đến hết ngày 31/3/2027.

Bộ Công Thương sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có).

Liên Bộ Công Thương - Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.