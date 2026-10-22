Xăng giảm gần 2.000 đồng/lít từ chiều 22/10

Giá xăng được điều chỉnh giảm từ 15 giờ ngày 22/10.

Cụ thể, sau điều chỉnh của liên Bộ Công Thương - Tài chính, xăng E5RON92 giảm 1.610 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành, giá bán không cao hơn 25.361 đồng/lít; Xăng E10RON95-III giảm 1.816 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành, giá bán không cao hơn 25.213 đồng/lít.

Các loại dầu được điều chỉnh tăng, theo đó, dầu diezen 0.05S không cao hơn 29.550 đồng/lít (tăng 444 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành); Dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 23.373 đồng/kg (tăng 1.238 đồng/kg so với giá bán tối đa hiện hành).

Kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) với xăng sinh học là 300 đồng/lít; không trích với các loại còn lại; không chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) với tất cả các loại xăng dầu.

Thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: thông tin về việc nối lại cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraina do Mỹ làm trung gian; lực lượng Houthi ở Yemen tiếp tục tấn công vào cơ sở dầu khí của Saudi Arabia; một số tàu dầu bị cháy khi đi qua eo biển Hormuz; xung đột giữa Nga với Ukraina tiếp diễn, … Các yếu tố nêu trên khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới những ngày qua có diễn biến tăng, giảm tùy mặt hàng.

Giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ điều hành giá ngày 15/10/2026 và kỳ điều hành ngày 22/10/2026 là: 132,362 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 10,232 USD/thùng, tương đương giảm 7,18%); 133,488 USD/thùng xăng RON95 dùng để pha chế xăng E10RON95-III (giảm 12,222 USD/thùng, tương đương giảm 8,39%); 168,012 USD/thùng dầu diezen 0,05S (tăng 2,898 USD/thùng, tương đương tăng 1,76%); 800,640 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 29,048 USD/tấn, tương đương tăng 3,76%).

Giá bán xăng dầu của các nước lân cận Việt Nam ngày 22/10/2026 về giá xăng tại Thái Lan là 32.941 đồng/lít (Chính phủ trợ giá); Campuchia: 32.010 đồng/lít (Chính phủ trợ giá); Lào: 48.276 đồng/lít; Trung Quốc: 35.017 đồng/lít (Chính phủ khống chế giá); Việt Nam: không cao hơn 25.213 đồng/lít.

Về giá dầu tại Thái Lan là 34.117 đồng/lít (Chính phủ trợ giá); Campuchia: 35.179 đồng/lít; Lào: 40.848 đồng/lít; Trung Quốc: 31.924 đồng/lít (Chính phủ khống chế giá); Việt Nam: không cao hơn 29.550 đồng/lít. Giá xăng dầu của Việt Nam hiện đang ở mức thấp so với các nước có chung đường biên giới.

Bộ Công Thương cho biết, Bộ sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có).

Liên Bộ Công Thương - Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.

Trước đó, trong kỳ điều hành ngày 15/10, giá xăng dầu trong nước được điều chỉnh giảm, đồng thời 14 thương nhân đầu mối chủ động giảm thêm 300-350 đồng/lít so với mức giá công bố.

Cụ thể, 3 thương nhân gồm PVOIL, Long Hưng và Trường An giảm thêm 350 đồng/lít, kg so với mức giá công bố. Có 11 thương nhân giảm thêm 300 đồng/lít, kg, gồm Petrolimex, Phúc Lâm, Thanh Lễ, S.T.S Petro, Hóa dầu Quân đội, Phúc Lộc Ninh, Tổng công ty Xăng dầu Quân đội, Nam Phúc, Hùng Hậu, Dương Đông và Hòa Khánh.

Ngoài ra, 12 thương nhân gồm Sài Gòn Petro, Tây Nam S.W.P, Hồng Đức, Nam Sông Hậu, Bình Minh Petro, Giang Nam, Vật tư Xăng dầu Hải Dương, Apollo Oil, Anh Phát, Vĩnh Long Petro, Dầu khí Đồng Tháp và Hải Linh thực hiện bán lẻ theo mức giá điều hành.

Việc các thương nhân dầu mối chủ động giảm thêm giá bán trong kỳ điều hành góp phần mang lại lợi ích trực tiếp cho người mua nhiên liệu, đồng thời hỗ trợ các đơn vị sản xuất, kinh doanh tiết giảm chi phí. Trong bối cảnh giá năng lượng thế giới còn nhiều biến động, sự phối hợp giữa điều hành của cơ quan quản lý và trách nhiệm chia sẻ của doanh nghiệp có ý nghĩa thiết thực đối với việc ổn định thị trường, hạn chế áp lực tăng giá hàng hóa và bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người tiêu dùng.