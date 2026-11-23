Xăng giảm mạnh, nhưng chi phí vận chuyển chỉ là một phần giá hàng hóa

Giá xăng trong nước đã giảm 5 kỳ liên tiếp, E5 RON92 còn 18.576 đồng/lít, E10 RON95-III còn 19.100 đồng/lít từ ngày 19.11.2026. Ảnh: Tuấn Đông

Từ cuối tháng 10 đến ngày 19.11, giá xăng trong nước đã có 5 lần điều chỉnh giảm liên tiếp. Riêng kỳ điều hành ngày 19.11, E5 RON92 giảm 823 đồng/lít, E10 RON95-III giảm 745 đồng/lít, lần lượt còn 18.576 và 19.100 đồng/lít. So với mặt bằng giá trước chuỗi giảm, mức giảm tích lũy đã khá đáng kể.

Nhưng việc giá xăng giảm không đồng nghĩa toàn bộ chi phí của một món hàng cũng giảm ngay với cùng tốc độ.

Một kg rau từ nơi sản xuất đến tay người mua phải qua nhiều khâu: sản xuất, thu gom, sơ chế, vận chuyển, phân phối và bán lẻ. Xăng dầu tác động trực tiếp đến khâu vận chuyển, nhưng các khâu còn lại còn phụ thuộc vào giá nguyên liệu, nhân công, mặt bằng, điện, bao bì, hao hụt và sức mua.

Bộ Tài chính cho biết xăng dầu thuộc nhóm giao thông, chiếm 4,53% trong rổ tính CPI. Tác động của xăng dầu còn lan sang chi phí sản xuất, vận chuyển, lưu thông và phân phối. Đối với vận tải đường bộ, chi phí xăng dầu được ước tính chiếm khoảng 40-50% giá cước.

Điều này giải thích vì sao người dân có thể cảm nhận rõ giá xăng tại cây xăng giảm, nhưng chưa thấy ngay mức giảm tương ứng trong giá một bữa cơm hay một giỏ hàng. Hàng hóa phải đi qua cả chuỗi cung ứng trước khi đến tay người tiêu dùng.

Thực tế, Bộ Xây dựng mới đây đã yêu cầu tăng cường kiểm tra các doanh nghiệp vận tải từng tăng giá cước nhưng chưa điều chỉnh giảm khi giá nhiên liệu đi xuống. Điều này cho thấy tác động từ giá nhiên liệu đến giá dịch vụ vận tải cần có độ trễ và không phải doanh nghiệp nào cũng tự động giảm giá ngay.

Có mặt hàng đã giảm, nhưng không phải thứ gì cũng giảm cùng lúc

Nếu nhìn vào số liệu thống kê, bức tranh giá thực phẩm thực tế không hoàn toàn giống cảm nhận “đi chợ vẫn đắt”.

Giá nhiều mặt hàng tại các chợ dân sinh vẫn chưa giảm tương ứng với giá xăng, do còn phụ thuộc chi phí sản xuất, vận chuyển, bảo quản và nguồn cung. Ảnh: Tuấn Đông

Theo Cục Thống kê, tháng 10.2026, nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 0,24% so với tháng trước. Trong đó, nhóm lương thực giảm 0,57%, nhóm thực phẩm giảm 0,32%. Giá gạo giảm 0,92%, trong khi giá thịt lợn giảm 2,33%, trứng giảm 0,65%, thịt gia cầm giảm 0,35% và thủy hải sản tươi sống giảm 0,23%.

Nhưng ngay trong nhóm thực phẩm cũng có những mặt hàng đi ngược chiều. Giá rau tươi, rau khô và rau chế biến tháng 10 tăng 1,62%; riêng su hào tăng 3,33%, đỗ quả tươi tăng 3,09%, rau muống tăng 2,92%. Nguyên nhân được cơ quan thống kê xác định là thời tiết không thuận lợi tại một số địa phương làm ảnh hưởng nguồn cung.

Thịt lợn là ví dụ khá rõ về khoảng cách giữa giá đầu vào và giá bán lẻ. Đầu tháng 11, giá lợn hơi tại một số địa phương đã xuống khoảng 43.000 đồng/kg; trong khi khảo sát thị trường cho thấy giá thịt bán lẻ giảm chậm hơn. Một số nguồn thị trường ghi nhận giá thịt ba rọi tại chợ truyền thống TP.HCM vẫn quanh 150.000-170.000 đồng/kg, còn sản phẩm đóng gói tại siêu thị có thể trên 200.000 đồng/kg.

Khoảng chênh này không thể quy hoàn toàn cho giá xăng. Từ con lợn đến miếng thịt bán cho người tiêu dùng còn có chi phí thức ăn, con giống, thuốc thú y, giết mổ, pha lóc, bảo quản lạnh, hao hụt, nhân công, mặt bằng và lợi nhuận của từng khâu.

Nguồn cung cũng đang thay đổi. Báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho thấy đến cuối tháng 9, tổng đàn lợn cả nước ước tăng 5,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, giá thức ăn chăn nuôi nhiều lần điều chỉnh tăng trong 9 tháng, khiến chi phí sản xuất vẫn chịu áp lực.

Vì vậy, khi giá một nguyên liệu đầu vào giảm, người tiêu dùng thường không nhận được ngay mức giảm tương ứng ở sản phẩm cuối cùng. Ngược lại, nếu nguồn cung khan hiếm hoặc một chi phí khác tăng, giá bán lẻ thậm chí vẫn có thể tăng dù xăng đang giảm.

Khi nào người dân có thể cảm nhận rõ hơn tác động của giá xăng giảm?

Tác động của chuỗi giảm giá xăng có khả năng thể hiện rõ hơn ở những nhóm hàng sử dụng nhiều vận chuyển và có vòng quay hàng hóa nhanh. Tuy nhiên, mức độ và thời điểm giảm còn phụ thuộc vào từng ngành hàng.

Giá hàng hóa đến tay người tiêu dùng còn phụ thuộc nhiều yếu tố ngoài chi phí nhiên liệu, nên mức giảm giá xăng thường cần một khoảng thời gian mới phản ánh rõ trên thị trường. Ảnh: Tuấn Đông

Với thực phẩm tươi sống, giá có thể thay đổi nhanh theo cung cầu nhưng cũng chịu tác động lớn của thời tiết và nguồn cung. Với hàng công nghiệp, chi phí vận chuyển chỉ là một phần trong giá thành và doanh nghiệp thường phải xử lý lượng hàng đã nhập trước đó. Vì vậy, giá bán lẻ có thể điều chỉnh chậm hơn giá nhiên liệu.

Đây cũng là lý do không nên lấy giá xăng làm thước đo duy nhất để đánh giá mặt bằng giá hàng hóa.

Bình quân 10 tháng năm 2026, CPI vẫn tăng 4,57% so với cùng kỳ năm trước, trong khi lạm phát cơ bản tăng 4,24%. Riêng tháng 10, CPI tăng 0,2% so với tháng 9. Theo cơ quan quản lý giá, trong hai tháng cuối năm, mặt bằng giá vẫn chịu sức ép từ nhu cầu tiêu dùng, năng lượng, nguyên vật liệu, lương thực, thực phẩm và vật liệu xây dựng.

Ở chiều ngược lại, những chính sách giảm chi phí đầu vào đang tạo thêm dư địa để mặt bằng giá hạ nhiệt. Từ 1.11.2026, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng được áp dụng ở mức 0% đến hết 31.3.2027; giá bán lẻ điện bình quân cũng giảm 2%. Bộ Tài chính ước tính riêng hai chính sách này có thể làm CPI tháng 11 giảm khoảng 0,5 điểm phần trăm so với tháng trước.

Như vậy, câu chuyện “xăng giảm nhưng đi chợ chưa rẻ” không có nghĩa giá xăng không tác động đến giá hàng hóa. Tác động đó đang được truyền qua từng khâu của chuỗi cung ứng và cần thời gian để phản ánh vào giá bán lẻ.

Người tiêu dùng có thể kỳ vọng giá vận tải, logistics và một số nhóm hàng chịu ảnh hưởng lớn từ nhiên liệu giảm dần, nhưng để mặt bằng giá thực phẩm giảm đồng loạt còn phụ thuộc vào nguồn cung, sức mua, chi phí sản xuất và các yếu tố mùa vụ.

Thông tin nhanh:

5 lần: Giá xăng trong nước giảm liên tiếp qua 5 kỳ điều hành tính đến ngày 19.11.2026.

18.576 đồng/lít: Giá tối đa E5 RON92 từ 15h ngày 19.11.

19.100 đồng/lít: Giá tối đa E10 RON95-III từ 15h ngày 19.11.

4,57%: CPI bình quân 10 tháng năm 2026 tăng so với cùng kỳ.

0,24%: Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm trong tháng 10.

2,33%: Giá thịt lợn giảm trong tháng 10.

1,62%: Giá nhóm rau tươi, khô và chế biến lại tăng trong tháng 10.

40-50%: Tỉ trọng chi phí xăng dầu được ước tính trong giá cước vận tải đường bộ.