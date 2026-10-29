Xăng E5RON92 tăng mạnh, giá dầu diesel vượt 30.000 đồng/lít

Ảnh minh họa. (Nguồn: Bộ Công thương)

Theo đó, giá xăng E5RON92 không cao hơn 26.027 đồng/lít; xăng E10RON95-III không cao hơn 25.734 đồng/lít. Giá dầu diesel 0,05S không cao hơn 30.246 đồng/lít và dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 23.596 đồng/kg.

Theo Quyết định số 9023/BCT-TTTN ngày 29/10/2026 của Bộ Công thương, kỳ điều hành này không trích lập và không chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng sinh học, dầu diesel và dầu mazut.

Thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, thương nhân phân phối xăng dầu quyết định giá bán nhưng không được điều chỉnh trước thời điểm nêu trên.

Bộ Công thương phối hợp các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu của các thương nhân kinh doanh xăng dầu; xử lý các hành vi vi phạm nếu có.

Liên Bộ Công thương-Tài chính tiếp tục theo dõi diễn biến thị trường để điều hành giá xăng dầu phù hợp.