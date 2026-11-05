Xăng E5RON92 giảm hơn 2.300 đồng/lít

Xăng E5RON92, giảm 2.305 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành, có giá bán không cao hơn 20.898 đồng/lít.

Xăng E10RON95-III, giảm 2.075 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành, có giá bán không cao hơn 21.156 đồng/lít.

Dầu diesel 0.05S, giảm 180 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành, có giá bán không cao hơn 28.696 đồng/lít.

Dầu madút 180CST 3.5S, giảm 1.969 đồng/kg so với giá bán tối đa hiện hành, có giá bán không cao hơn 22.005 đồng/kg.

Xăng E5RON92 có giá bán không cao hơn 20.898 đồng/lít.

Kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính thực hiện trích lập, chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu theo Quyết định số 2931/QĐ-BCT ngày 05/11/2026 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc áp dụng biện pháp sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu, thực hiện điều hành giá xăng dầu trong nước đảm bảo phản ánh đúng xu hướng biến động của giá xăng dầu thế giới; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường.

Theo đó, cơ quan điều hành quyết định trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu 700 đồng/lít xăng sinh học và 500 đồng/kg dầu madút; không trích lập đối với dầu diesel. Không chi sử dụng Quỹ đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu.