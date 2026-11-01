Xăng E10RON95-III giảm gần 1.600 đồng/lít

Giá xăng đồng loạt giảm mạnh.

Ngày 31-10, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 45/2026/NQ-CP ban hành quy định về thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, theo đó, thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng các loại là 0%. Nghị quyết số 45/2026/NQ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-11-2026 đến hết ngày 31-3-2027.

Triển khai Nghị quyết số 45/2026/NQ-CP ngày 31-10-2026 của Chính phủ ban hành quy định về thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng; Căn cứ Quyết định số 2893/QĐ-BCT ngày 31-10-2026 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc áp dụng biện pháp sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu, Bộ Công Thương đã thông báo giá bán các mặt hàng xăng tiêu dùng phổ biến trên thị trường. Theo đó, xăng E5RON92 không cao hơn 24.223 đồng/lít (giảm 1.804 đồng/lít); xăng E10RON95-III không cao hơn 24.159 đồng/lít (giảm 1.575 đồng/lít), thấp hơn xăng E5RON92 64 đồng/lít. Giá các mặt hàng dầu vẫn giữ nguyên.