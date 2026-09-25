Xăng E10 vượt 27.000 đồng/lít, mỗi 40 lít tốn thêm hơn 58.000 đồng

Từ 15 giờ ngày 24.9, giá bán tối đa xăng E10 RON95-III là 27.087 đồng/lít, tăng 1.451 đồng. Xăng E5 RON92 lên 26.397 đồng/lít, tăng 1.258 đồng; dầu diesel 0,05S lên 30.497 đồng/lít, tăng 552 đồng. Đây là mức giá trong kỳ điều hành đã có hiệu lực.

Với người đi làm, mức tăng thể hiện trong khoản tiền đổ xăng. Với người sử dụng xe để kiếm sống, nó đi thẳng vào chi phí hoạt động. Cùng một mức tăng trên mỗi lít, số tiền phát sinh khác nhau tùy lượng nhiên liệu sử dụng.

Cùng lượng mua, khoản chi thay đổi bao nhiêu?

Lấy giá bán tối đa được công bố làm cơ sở, chi phí mua 40 lít E10 tăng từ 1.025.440 đồng lên 1.083.480 đồng. Chênh lệch là 58.040 đồng, dù lượng nhiên liệu không đổi.

Bảng dưới đây là phép tính minh họa từ mức tăng ngày 24.9, không phải mức tiêu thụ bình quân của người dân:

Nếu một người dùng 100 lít E10 trong tháng, mức chênh lệch theo đơn giá mới là 145.100 đồng so với đơn giá ngay trước kỳ điều hành. Tuy nhiên, đây chỉ là kịch bản giữ nguyên giá và lượng sử dụng, không phải dự báo tổng chi tháng tới, bởi giá còn có thể thay đổi ở kỳ tiếp theo.

Cách đối chiếu đơn giản nhất là lấy số lít thực tế thường mua nhân với mức tăng tương ứng. Nó giúp mỗi gia đình nhìn được phần chi phí của mình, thay vì dựa vào một con số tiêu thụ giả định cho tất cả.

Ngược lại, nếu giữ nguyên số tiền mỗi lần đổ, lượng xăng nhận được sẽ ít hơn. Khoản chi có vẻ chưa thay đổi ngay, nhưng có thể được bù bằng lần ghé cửa hàng tiếp theo.

Xăng tăng không có nghĩa giá cước tăng cùng tỷ lệ

Riêng E10, mức tăng 1.451 đồng tương đương khoảng 5,66% so với giá tối đa trước đó. Nhưng tỷ lệ này không thể được áp thẳng thành mức tăng giá cước vận tải hoặc giá hàng hóa.

Một dịch vụ vận chuyển còn có tiền công, khấu hao phương tiện, bảo dưỡng, phí đường bộ và các khoản vận hành khác. Nhiên liệu chỉ là một phần trong tổng chi phí.

Có thể hình dung bằng một phép tính giả định: nếu nhiên liệu chiếm 30% tổng chi phí, giá nhiên liệu tăng 5% thì tác động trực tiếp lên tổng chi phí là khoảng 1,5%, với điều kiện lượng tiêu thụ và các khoản khác giữ nguyên. Đây là ví dụ giải thích cơ chế, không phải cơ cấu chi phí đã được xác định của một doanh nghiệp cụ thể.

Tương tự, chi phí vận tải chỉ chiếm một phần trong giá thành của nhiều hàng hóa. Muốn đánh giá một đợt tăng giá bán có hợp lý hay không, cần biết doanh nghiệp sử dụng loại nhiên liệu nào, tỷ trọng chi phí ra sao và những yếu tố khác có cùng thay đổi hay không.

Trong chính kỳ điều hành này, xăng và diesel tăng với mức khác nhau. Dùng mức tăng cao nhất của một loại xăng để giải thích cho mọi hoạt động vận tải sẽ làm sai lệch phép so sánh.

Tính chi phí trước khi tính tăng giá

Với người chạy xe kiếm sống, theo dõi số lít sử dụng và quãng đường thực chạy giúp nhìn rõ chi phí hơn việc chỉ cộng số tiền đã đổ xăng. Doanh thu cao hơn chưa chắc thu nhập tốt hơn nếu phải chạy thêm quãng đường rỗng hoặc tiêu tốn nhiều thời gian.

Với hộ kinh doanh, khoản tăng trực tiếp cần được tách khỏi phần chi phí mới chỉ được dự đoán. Một hóa đơn giao hàng tăng, một thông báo điều chỉnh cước và một lo ngại chung về giá cả là ba loại thông tin khác nhau.

Còn với người mua hàng, thông tin giá xăng hữu ích nhất khi giúp họ đối chiếu và đặt câu hỏi cụ thể. Lý do “xăng tăng” cần đi cùng phép tính phù hợp, không thể trở thành lời giải thích đủ dùng cho mọi mức tăng giá.

Sau ngày 24.9, mỗi 40 lít E10 đã đắt hơn 58.040 đồng theo giá tối đa công bố. Đó là khoản chênh lệch rõ ràng. Những khoản tăng tiếp theo, nếu xuất hiện trong giá dịch vụ và hàng hóa, cũng cần được giải thích rõ như vậy.