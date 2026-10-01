Xăng E10 lên gần 27.200 đồng/lít, dầu diesel giảm mạnh

Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa công bố mức điều hành giá xăng dầu mới, áp dụng từ 15h ngày 1/10. Theo đó, giá các mặt hàng xăng tăng nhẹ, trong khi phần lớn các sản phẩm dầu được điều chỉnh giảm.

Cụ thể, xăng E10 RON 95-III tăng 100 đồng, lên 27.180 đồng/lít. Xăng E5 RON 92 tăng 170 đồng, đạt 26.560 đồng/lít.

Trong nhóm dầu, diesel giảm 780 đồng/lít, xuống còn 29.710 đồng/lít. Riêng dầu mazut đi ngược xu hướng khi tăng lên 20.390 đồng/kg.

Giá xăng E10 tăng lên 27.180 đồng/lít. (Ảnh minh họa)

Theo cơ quan điều hành, diễn biến giá kỳ này tiếp tục chịu ảnh hưởng từ tình hình xung đột tại Trung Đông và những biến động trên thị trường năng lượng quốc tế. Giá các sản phẩm dầu thế giới trong kỳ điều hành có mức tăng, giảm khác nhau.

Giá bình quân RON 95 làm cơ sở pha chế E10 RON 95 tăng nhẹ 0,03%, lên 147,25 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu diesel giảm 3,7%, còn khoảng 167 USD/thùng. Giá dầu mazut tăng lên 693,7 USD/tấn.

Về Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, cơ quan điều hành quyết định trích lập 200 đồng/lít đối với dầu diesel và không trích lập đối với các mặt hàng còn lại.

Một yếu tố đáng chú ý trong kỳ điều hành lần này là chính sách thuế đối với xăng dầu tiếp tục được duy trì ở mức ưu đãi đến hết năm 2026.

Theo Nghị quyết mới của Chính phủ, thuế nhập khẩu ưu đãi tối huệ quốc (MFN), thuế bảo vệ môi trường và thuế giá trị gia tăng đối với xăng dầu tiếp tục được áp dụng theo mức 0%. Chính sách nhằm giảm bớt tác động của biến động giá nhiên liệu đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh và mặt bằng giá trong nước trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới còn nhiều rủi ro.

Riêng thuế tiêu thụ đặc biệt vẫn thực hiện theo quy định hiện hành. Mức thuế đối với xăng khoáng là 10%, xăng E5 là 8% và xăng E10 là 7%.

Bên cạnh chính sách thuế, Bộ Công Thương đang hoàn thiện nghị định mới về kinh doanh xăng dầu, trong đó dự kiến thay đổi cách thức xác định và điều hành giá bán lẻ.

Theo hướng đề xuất, thay vì cơ quan quản lý công bố giá cơ sở, thương nhân đầu mối sẽ chủ động tính toán và quyết định giá bán lẻ trên cơ sở các yếu tố thị trường. Điều này có thể dẫn tới sự khác biệt về giá giữa các cửa hàng xăng dầu.

Đối với những khu vực ở xa cảng hoặc kho đầu mối, giá bán lẻ có thể được phép cao hơn mức thông thường nhưng không quá 2%.

Dù tăng quyền chủ động cho doanh nghiệp, Nhà nước vẫn duy trì các công cụ điều tiết trong trường hợp thị trường xuất hiện biến động bất thường, thông qua các biện pháp về nguồn cung, dự trữ, thuế, chính sách tài chính - tiền tệ và Quỹ Bình ổn giá xăng dầu.