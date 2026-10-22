Xăng E10 giảm hơn 1.800 đồng/lít

Theo điều hành của liên Bộ Công Thương - Tài chính, xăng E5 RON 92 cũng giảm 1.610 đồng/lít, xuống 25.360 đồng/lít. Ngược lại, giá dầu diesel tăng 450 đồng/lít, lên 29.550 đồng/lít; dầu mazut tăng lên 23.370 đồng/kg.

Diễn biến giá trong nước trái chiều giữa các mặt hàng, phù hợp với xu hướng thị trường thế giới trong 7 ngày qua. Giá dầu RON 95 dùng pha chế xăng E10 RON 95 giảm 8,4%, xuống 133,5 USD/thùng. Trong khi đó, dầu diesel tăng 1,8%, lên 168 USD/thùng; dầu mazut tăng 3,7%, đạt 800,6 USD/tấn.

Xăng E10 giảm 1.810 đồng/lít, còn 25.210đ/lít. (Ảnh minh họa)

Tại kỳ điều hành này, cơ quan quản lý trích lập Quỹ bình ổn giá 300 đồng/lít đối với xăng sinh học và ngừng sử dụng quỹ đối với các mặt hàng còn lại.

Dù giá bán lẻ tối đa được quy định theo mức điều hành của liên Bộ, Petrolimex và PVOIL tiếp tục áp dụng mức giảm thêm 300-350 đồng/lít so với giá trần.

Theo đó, xăng E10 RON 95-III tại hệ thống hai doanh nghiệp có giá khoảng 24.860-24.910 đồng/lít; xăng E5 RON 92 ở mức 25.010-25.060 đồng/lít. Mức giá này được áp dụng đến ngày 29/10.

Tại kỳ điều hành ngày 15/10, có 14 thương nhân đầu mối bán xăng dầu thấp hơn giá cơ sở từ 300-350 đồng/lít hoặc kg. Trong đó, PVOIL, Long Hưng và Trường An giảm 350 đồng, còn Petrolimex cùng 10 đầu mối khác giảm 300 đồng.

Liên quan đến hoạt động kinh doanh xăng dầu, ngày 21/10, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương hoàn thiện dự thảo Nghị định thay thế các quy định hiện hành, trình Chính phủ trước ngày 10/11/2026.

Dự thảo được xây dựng theo hướng tái cơ cấu hệ thống kinh doanh, giảm số lượng thương nhân đầu mối theo lộ trình phù hợp, nâng cao năng lực tạo nguồn và dự trữ, đồng thời tăng trách nhiệm bảo đảm nguồn cung. Các khâu trung gian không cần thiết cũng sẽ được cắt giảm nhằm hạn chế tình trạng mua bán lòng vòng, giảm chi phí lưu thông.

Về điều hành giá, định hướng đặt ra là vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, đồng thời tăng cường kiểm soát, ngăn chặn hành vi đầu cơ, thao túng và tăng giá bất hợp lý.

Theo phương án đang được đề xuất, Nhà nước sẽ không công bố giá cơ sở định kỳ như hiện nay. Thương nhân đầu mối và thương nhân phân phối được chủ động quyết định giá bán lẻ trong hệ thống theo công thức quy định tại Nghị định, đồng thời thực hiện kê khai để cơ quan quản lý kiểm tra, giám sát.