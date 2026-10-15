Xăng E10 giảm hơn 1.000 đồng/lít

Ảnh minh hoạ: Mekong ASEAN.

Tại kỳ điều hành ngày 15/10, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định thực hiện trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu ở mức 200 đồng/lít đối với xăng sinh học, không trích lập đối với dầu diesel và dầu mazut.

Đồng thời, chi sử dụng Quỹ ở mức 500 đồng/kg đối với dầu mazut. Xăng sinh học và dầu diesel không được chi sử dụng quỹ.

Sau khi thực hiện trích lập và chi sử dụng Quỹ bình ổn, giá bán tối đa các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường được áp dụng từ 15h ngày 15/10/2026 như sau:

Xăng E5 RON92: giảm 732 đồng/lít, xuống mức không cao hơn 26.971 đồng/lít.

Xăng E10 RON95-III: giảm 1.225 đồng/lít, xuống mức 27.029 đồng/lít.

Dầu diesel: giảm nhẹ 22 đồng/lít, xuống mức giá không cao hơn 29.106 đồng/lít.

Dầu mazut: tăng 1.043 đồng/kg, lên tối đa 22.135 đồng/kg.

Bộ Công Thương cho biết sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu của các thương nhân kinh doanh xăng dầu, kịp thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định.

Liên Bộ Công Thương - Tài chính tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường xăng dầu trong nước và thế giới để điều hành giá phù hợp, đồng thời kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các giải pháp bình ổn giá xăng dầu khi cần thiết.