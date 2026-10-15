Xăng E10 giảm 1.225 đồng/lít, dầu diesel giảm nhẹ

Theo đó, giá xăng E5 RON92 giảm 732 đồng/lít, xuống mức tối đa 26.971 đồng/lít. Sau điều chỉnh, giá loại xăng này thấp hơn xăng E10 RON95-III 58 đồng/lít.

Đối với các mặt hàng dầu, diesel 0.05S giảm 22 đồng/lít, về giá 29.106 đồng/lít. Riêng dầu mazut 180CST 3.5S tăng 1.043 đồng/kg, lên mức 22.135 đồng/kg.

Từ 15 giờ ngày 15-10, giá bán lẻ tối đa xăng E10 RON95-III giảm 1.225 đồng/lít. Ảnh: Bảo Ngọc

Trong kỳ điều hành này, cơ quan quản lý trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu ở mức 200 đồng/lít đối với xăng sinh học, không trích lập đối với dầu diesel và dầu mazut.

Mức chi quỹ cho dầu mazut là 500 đồng/kg, trong khi xăng sinh học và dầu diesel không được chi quỹ.

Bộ Công Thương cho biết sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra việc bảo đảm nguồn cung của các thương nhân kinh doanh xăng dầu, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Liên Bộ Công Thương - Tài chính cũng sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến thị trường để điều hành giá phù hợp, kịp thời đề xuất Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.