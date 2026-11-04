Xăng E10 chiếm hơn 92% lượng xăng sinh học tiêu thụ sau 5 tháng triển khai

Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái trả lời tại họp báo. Ảnh: Nhật Bắc

Thông tin tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 10 diễn ra trưa 4-11, Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái cho biết, từ ngày 1-6-2026, xăng sinh học được triển khai bán trên toàn quốc thay thế xăng khoáng theo lộ trình. Đến nay, thị trường xăng dầu và hệ thống phân phối cơ bản vận hành ổn định, việc cung ứng xăng sinh học đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, không xảy ra mất cân đối cung - cầu.

Năng lực pha chế, phối trộn xăng sinh học tiếp tục được tăng cường. Hiện có 11 doanh nghiệp được cấp phép, với tổng công suất đạt 1,410 triệu m³/tháng, trong khi nhu cầu tiêu thụ khoảng 1 triệu m³/tháng. Như vậy, năng lực pha chế hiện có dư địa khoảng 30%, góp phần bảo đảm nguồn cung khi phát sinh tình huống bất thường.

Nguồn cung xăng sinh học từ các nhà máy trong nước tiếp tục được duy trì, với 3 nhà máy đang triển khai. Bộ Công Thương kỳ vọng, khi nhu cầu thị trường ổn định, một số nhà máy từng dừng sản xuất sẽ khôi phục hoạt động, tạo thêm nguồn cung và củng cố chuỗi cung ứng xăng sinh học.

Theo số liệu lũy kế từ ngày 1-6 đến 27-10-2026, tổng lượng xăng E5 và E10 tiêu thụ ước đạt khoảng 4.930 triệu mét khối. Trong đó, xăng E10 chiếm 92,09%, xăng E5 chiếm 7,91%. Kết quả này cho thấy xăng E10 đã trở thành loại xăng sinh học được tiêu thụ chủ yếu trên thị trường.

Về giá bán, Thứ trưởng Lương Hoàng Thái cho biết, giá xăng sinh học E10 được duy trì ổn định trong bối cảnh giá năng lượng thế giới biến động phức tạp và có xu hướng tăng. Từ khi triển khai đến nay, đã có 19 lần điều chỉnh giá, trong đó 11 lần tăng và 8 lần giảm.

Tại kỳ điều hành ngày 22-10-2026, giá cơ sở xăng E10 RON95-III được công bố ở mức 25.213 đồng/lít, giảm 1.816 đồng/lít so với kỳ điều hành ngày 14-10-2026 và thấp hơn giá xăng E5 RON92 là 148 đồng/lít.

Cùng với công tác điều hành giá, việc kiểm tra, giám sát thị trường, đo lường và chất lượng xăng sinh học tiếp tục được thực hiện chặt chẽ. Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương, trong giai đoạn vừa qua chưa phát sinh sai phạm mang tính hệ thống.

Bộ Công Thương cũng đẩy mạnh thông tin, truyền thông, tiếp nhận và xác minh phản ánh của người tiêu dùng. Tính đến nay, cơ quan chức năng đã tiếp nhận 315 ý kiến, trong đó 314 ý kiến tập trung vào tháng 6 và tháng 7. Đáng chú ý, trong tháng 9 và tháng 10 gần như không phát sinh thêm phản ánh.

Thứ trưởng Lương Hoàng Thái cho biết, Bộ Công Thương mong muốn tiếp tục tiếp nhận ý kiến của người dân, người tiêu dùng, trong đó có thông tin phản ánh qua các cơ quan báo chí, để kịp thời xác minh và phục vụ công tác điều hành.

Đối với tác động đến môi trường và chất lượng không khí, Thứ trưởng Lương Hoàng Thái cho biết, do thời gian triển khai mới khoảng 5 tháng, kết quả quan trắc tại các địa điểm còn khác nhau, chưa phản ánh được tác động mang tính hệ thống. Hiệu quả thực tế cần tiếp tục được theo dõi, đo đạc trong thời gian tới.

Tuy nhiên, theo các nghiên cứu chung về lý thuyết, việc thay thế khoảng 1 triệu mét khối xăng khoáng mỗi năm bằng xăng sinh học E100 có thể giúp giảm khoảng 2,5 triệu tấn khí CO2 phát thải vào không khí mỗi năm.

Thứ trưởng Bộ Công Thương nhấn mạnh, cần tiếp tục theo dõi, đánh giá tác động thực tế đối với môi trường, đồng thời duy trì kiểm tra chất lượng, bảo đảm nguồn cung và tiếp nhận phản hồi của người tiêu dùng để việc triển khai xăng sinh học đạt hiệu quả.