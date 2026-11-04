Xăng E10 chiếm hơn 92% lượng tiêu thụ xăng sinh học sau 5 tháng

Toàn cảnh Họp báo.

Nguồn cung cơ bản đáp ứng nhu cầu

Thông tin tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 10/2026 diễn ra sáng 4/10, Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái cho biết, sau hơn 5 tháng triển khai lộ trình sử dụng xăng sinh học E10, công tác cung ứng, phân phối và tiêu thụ cơ bản diễn ra theo kế hoạch. Đáng chú ý, E10 đã chiếm hơn 92% tổng lượng xăng sinh học E5 và E10 tiêu thụ trên thị trường.

Một trong những điều kiện quan trọng để triển khai lộ trình là năng lực pha chế, phối trộn nhiên liệu. Hiện có 11 doanh nghiệp được cấp phép thực hiện hoạt động này, với tổng công suất đạt 1,41 triệu m³/tháng, trong khi nhu cầu tiêu thụ ước khoảng 1 triệu m³/tháng. Năng lực hiện có cơ bản đáp ứng nhu cầu thị trường, tạo dư địa cho việc mở rộng triển khai trong thời gian tới.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái chia sẻ tại Họp báo.

Ở khâu sản xuất nguyên liệu, 3 nhà máy ethanol nhiên liệu E100 đang hoạt động, tiếp tục cung ứng cho thị trường. Cùng với đó, các cơ quan chức năng và doanh nghiệp đang rà soát khả năng khôi phục những nhà máy đã được đầu tư, nghiên cứu phát triển dự án mới và khai thác nguồn nguyên liệu trong nước.

Số liệu tiêu thụ cho thấy E10 đang chiếm tỷ trọng áp đảo trong nhóm xăng sinh học. Cụ thể, từ ngày 1/6 đến hết ngày 27/10/2026, tổng lượng xăng E5 và E10 tiêu thụ ước đạt 4,93 triệu m³. Trong đó, E10 chiếm 92,09%, E5 chiếm 7,91%.

Tỷ trọng này cho thấy E10 đã trở thành loại xăng sinh học được tiêu thụ chủ yếu sau khi lộ trình được triển khai. Đây cũng là cơ sở để cơ quan quản lý tiếp tục theo dõi khả năng vận hành của thị trường trong quá trình chuyển đổi sang sử dụng nhiên liệu có tỷ lệ ethanol cao hơn.

Giá bán và chất lượng tiếp tục được kiểm soát

Bên cạnh nguồn cung, giá bán là yếu tố được người tiêu dùng quan tâm trong quá trình chuyển đổi sang xăng sinh học. Theo Thứ trưởng Lương Hoàng Thái, giá xăng E10 thời gian qua cơ bản được duy trì ổn định trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới có nhiều biến động.

Trong giai đoạn triển khai, giá xăng dầu đã trải qua 19 lần điều chỉnh, gồm 11 lần tăng và 8 lần giảm. Tại kỳ điều hành ngày 22/10/2026, giá xăng E10 RON95-III giảm 1.816 đồng/lít so với kỳ trước, xuống còn 25.213 đồng/lít, thấp hơn xăng E5 RON92 là 148 đồng/lít. Theo lãnh đạo Bộ Công Thương, kết quả điều hành có sự đóng góp từ các chủ trương, chính sách của Chính phủ, trong đó có giải pháp về thuế, phí và điều hành giá.

Cùng với việc theo dõi diễn biến giá, công tác kiểm tra, giám sát thị trường, đo lường và chất lượng xăng dầu tiếp tục được triển khai.

Theo thông tin tại họp báo, chưa phát sinh sai phạm mang tính hệ thống, nghiêm trọng liên quan đến quá trình triển khai xăng sinh học.

Đối với phản ánh của người tiêu dùng, Bộ Công Thương đã tiếp nhận tổng cộng 315 ý kiến, trong đó 314 ý kiến tập trung vào tháng 6 và tháng 7. Đến tháng 9 và tháng 10, số lượng phản ánh gần như không còn. Việc tiếp tục tiếp nhận thông tin từ người dân, doanh nghiệp và cơ quan báo chí được xem là cơ sở để cơ quan chức năng kịp thời xác minh, xử lý các vấn đề phát sinh.

Về tác động môi trường, Thứ trưởng Lương Hoàng Thái cho biết, thời gian triển khai mới hơn 5 tháng nên chưa đủ dữ liệu quan trắc để đưa ra đánh giá đầy đủ, có tính hệ thống. Kết quả đo đạc tại từng địa điểm còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó có điều kiện môi trường và thời tiết. Việc đánh giá cần dựa trên dữ liệu so sánh giữa các giai đoạn tương ứng.

Theo ước tính trên cơ sở các nghiên cứu chung, việc thay thế khoảng 1 triệu m³ xăng khoáng mỗi năm bằng ethanol sinh học E10 lcó thể giúp giảm khoảng 2,5 triệu tấn CO₂ phát thải vào không khí mỗi năm.