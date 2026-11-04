Xăng E10 chiếm hơn 92% lượng tiêu thụ, công suất pha chế đáp ứng nhu cầu

Thông tin về kết quả triển khai xăng sinh học tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10/2026, Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái cho biết, từ ngày 1/6/2026, xăng sinh học được bán trên toàn quốc thay thế xăng khoáng theo lộ trình. Sau 5 tháng thực hiện, thị trường xăng dầu và hệ thống phân phối duy trì ổn định, cơ bản đáp ứng kế hoạch đề ra.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái thông tin về kết quả triển khai xăng sinh học tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10/2026. (Ảnh: Chinhphu.vn)

Theo Thứ trưởng, việc cung ứng xăng sinh học đáp ứng nhu cầu thị trường, không xảy ra tình trạng mất cân đối cung - cầu. Năng lực pha chế, phối trộn tiếp tục được củng cố. Đến nay, có 11 doanh nghiệp được cấp phép, với tổng công suất khoảng 1,41 triệu m³/tháng, trong khi nhu cầu tiêu thụ vào khoảng 1 triệu m³/tháng. Mức công suất hiện có tạo dư địa khoảng 30% để ứng phó khi phát sinh vấn đề về nguồn cung.

Nguồn cung xăng sinh học E100 từ các nhà máy trong nước tiếp tục được duy trì. Thứ trưởng Lương Hoàng Thái kỳ vọng, khi nhu cầu ổn định, một số nhà máy từng dừng sản xuất sẽ có thể phục hồi, bổ sung nguồn cung và từng bước hình thành năng lực sản xuất mới, góp phần bảo đảm chuỗi cung ứng xăng sinh học ổn định.

Xăng E10 chiếm hơn 92% lượng tiêu thụ

Theo số liệu lũy kế từ ngày 1/6 đến 27/10/2026, tổng lượng xăng E5 và E10 tiêu thụ ước đạt khoảng 4.930 triệu m³. Trong đó, xăng E10 chiếm 92,09%, xăng E5 chiếm 7,91%. Thứ trưởng Bộ Công Thương đánh giá xăng sinh học đã hình thành nhu cầu tiêu dùng chủ yếu trên thị trường.

Về giá bán, xăng E10 được duy trì ổn định trong bối cảnh giá năng lượng quốc tế biến động phức tạp và có xu hướng tăng. Trong giai đoạn này, giá xăng dầu đã trải qua 19 lần điều chỉnh, gồm 11 lần tăng và 8 lần giảm.

Tại kỳ điều hành ngày 22/10/2026, giá cơ sở xăng E10 RON95-III được công bố ở mức 25.213 đồng/lít, giảm 1.816 đồng/lít so với kỳ điều hành ngày 14/10/2026 và thấp hơn giá xăng E5 RON92 là 148 đồng/lít.

Thứ trưởng cho biết, công tác điều hành, kiểm tra, giám sát thị trường, đo lường và kiểm soát chất lượng xăng sinh học tiếp tục được thực hiện chặt chẽ. Trong thời gian qua, chưa phát sinh sai phạm mang tính hệ thống.

Bộ Công Thương cũng đẩy mạnh thông tin, truyền thông, tiếp nhận và xác minh phản ánh của người tiêu dùng. Theo thống kê, cơ quan quản lý đã tiếp nhận 315 ý kiến, trong đó 314 ý kiến được ghi nhận trong tháng 6 và tháng 7. Đến tháng 9 và tháng 10, số phản ánh gần như không còn.

Thứ trưởng Lương Hoàng Thái cho biết, Bộ Công Thương mong muốn tiếp tục nhận được ý kiến từ người dân, người tiêu dùng thông qua các cơ quan báo chí để có thêm thông tin phục vụ công tác quản lý, điều hành.

Tác động môi trường cần tiếp tục được quan trắc

Đối với tác động của xăng sinh học đến môi trường và chất lượng không khí, Thứ trưởng cho rằng thời gian triển khai mới khoảng 5 tháng, kết quả quan trắc tại các địa điểm còn khác nhau và chưa phản ánh được xu hướng mang tính hệ thống.

Theo các nghiên cứu chung, về mặt lý thuyết, nếu thay thế khoảng 1 triệu m³ xăng khoáng mỗi năm bằng E100 có nguồn gốc sinh học, lượng phát thải CO₂ vào không khí có thể giảm khoảng 2,5 triệu tấn mỗi năm. Tuy nhiên, hiệu quả thực tế còn cần được đánh giá thông qua hoạt động đo đạc, quan trắc trong thời gian tới.

Sau 5 tháng triển khai bán xăng sinh học trên toàn quốc, thị trường xăng dầu cơ bản ổn định, nguồn cung đáp ứng nhu cầu tiêu thụ. (Ảnh người dân mua xăng E10 tại cửa hàng xăng dầu Thái Thịnh)

Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10/2026, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công Thương chủ động điều hòa cung - cầu, bảo đảm nguồn cung liên tục đối với hàng hóa thiết yếu, đặc biệt là xăng dầu và điện.

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Công Thương sớm báo cáo điều chỉnh Quy hoạch điện VIII theo trình tự, thủ tục rút gọn; khẩn trương hoàn thiện Nghị định về kinh doanh xăng dầu, trình Chính phủ trong tháng 11/2026. Trong đó, cần lưu ý cắt giảm tối đa các khâu trung gian, giảm chi phí lưu thông.

Bên cạnh đó, Bộ Công Thương được giao phối hợp với các địa phương điều phối nguồn vật liệu xây dựng phục vụ các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm; kịp thời xử lý tình trạng thiếu nguồn cung, nhất là tại Đồng bằng sông Cửu Long và các tỉnh phía Nam.

Thủ tướng yêu cầu triển khai đồng bộ giải pháp thúc đẩy xuất khẩu, kiểm soát nhập siêu, đa dạng hóa thị trường và phát triển thương mại cân bằng, bền vững; đẩy mạnh xúc tiến thương mại, khai thác hiệu quả các hiệp định thương mại tự do (FTA), đồng thời tích cực thúc đẩy ký kết Hiệp định Thương mại đối ứng với Hoa Kỳ.