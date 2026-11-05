Xăng, điện cùng giảm giá, túi tiền sinh viên nhẹ đi bao nhiêu?

Mỗi tháng có thể tiết kiệm vài chục nghìn đồng

Từ 0h ngày 1/11, giá xăng E5RON92 giảm 1.804 đồng/lít, xuống mức không cao hơn 24.223 đồng/lít; xăng E10RON95-III giảm 1.575 đồng/lít, xuống mức không cao hơn 24.159 đồng/lít. Cùng thời điểm, giá bán lẻ điện bình quân giảm 2%, còn 2.159,9037 đồng/kWh, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Đây là những điều chỉnh tác động đến hai khoản chi quen thuộc của sinh viên là đi lại và sinh hoạt. Tuy nhiên, mức tiết kiệm cụ thể ở mỗi người còn phụ thuộc vào lượng xăng sử dụng, điện năng tiêu thụ và cách tính tiền điện tại nơi ở.

Hoàng Ngọc Diệp cho biết, việc giá xăng, điện giảm giúp cô có thêm một khoản nhỏ để cân đối chi phí sinh hoạt hằng tháng.

Hoàng Ngọc Diệp (hiện thuê trọ ở ghép) cho biết, tiền điện cô phải trả dao động khoảng 600.000 - 700.000 đồng/tháng, tùy mức độ sử dụng các thiết bị như điều hòa, quạt, đèn và máy tính. Trong khi đó, chi phí xăng xe phục vụ việc đi học và các hoạt động cá nhân vào khoảng 200.000 đồng/tháng.

Từ mức chi tiêu hiện tại, Diệp ước tính, việc điều chỉnh giá có thể giúp tiết kiệm khoảng 12.000 - 14.000 đồng tiền điện và 10.000 - 15.000 đồng tiền xăng mỗi tháng. Tổng cộng, khoản chênh lệch có thể đạt khoảng 22.000 - 29.000 đồng, nếu giữ nguyên mức tiêu thụ.

Nguyễn Hải Nam ước tính, anh có thể tiết kiệm khoảng 30.000 - 50.000 đồng/tháng nhờ giá xăng, điện giảm.

Cũng sử dụng xe máy để đi học, đi làm và phục vụ sinh hoạt hằng ngày, Nguyễn Hải Nam ước tính, anh có thể tiết kiệm khoảng 30.000 - 50.000 đồng/tháng nếu mức tiêu thụ xăng, điện không thay đổi. Theo Nam, tiền xăng và tiền điện khi xét riêng lẻ có thể không quá lớn, nhưng cộng lại vẫn chiếm một phần trong ngân sách sinh hoạt của sinh viên.

Các mức tiết kiệm trên là ước tính dựa trên chi phí và thói quen sử dụng trước đó của từng sinh viên. Trên thực tế, số tiền điện phải trả còn phụ thuộc vào lượng điện tiêu thụ, biểu giá áp dụng và cách tính tiền tại nơi ở; do đó, mức giảm 2% của giá bán lẻ điện bình quân không đồng nghĩa hóa đơn của mỗi phòng trọ đều giảm tương ứng

Những khoản tiết kiệm nhỏ có ý nghĩa với sinh viên

Dù chỉ ở mức vài chục nghìn đồng mỗi tháng, phần chi phí được giảm bớt vẫn có thể hỗ trợ sinh viên trong việc cân đối các khoản sinh hoạt. Thay vì tạo ra thay đổi lớn trong ngân sách, khoản tiền này góp phần giảm bớt áp lực từ những chi phí thiết yếu, vốn phải chi trả thường xuyên.

Hoàng Văn Anh (đang ở ký túc xá) cho rằng, việc giảm giá xăng, điện góp phần giúp sinh viên giảm bớt một phần chi phí sinh hoạt. Theo Văn Anh, khoản tiết kiệm có thể được phân bổ cho những nhu cầu như ăn uống, đi lại, mua tài liệu học tập hoặc dành dụm thêm.

Cùng chung quan điểm, Diệp cho rằng, phần lớn sinh viên vẫn phụ thuộc vào sự hỗ trợ từ gia đình hoặc có nguồn thu nhập chưa ổn định. Vì vậy, việc giảm các khoản chi thiết yếu dù không tạo ra thay đổi quá lớn ngay lập tức nhưng vẫn có giá trị, nếu được duy trì trong thời gian dài.

Mức tiết kiệm chi phí xăng, điện ước tính của sinh viên sau đợt điều chỉnh giá từ ngày 1/11/2026.

Theo chuyên gia kinh tế, PGS. TS Nguyễn Thường Lạng (ĐH Kinh tế Quốc dân), việc giảm giá xăng và điện không chỉ giúp sinh viên tiết kiệm trực tiếp chi phí đi lại, sinh hoạt mà còn có thể tạo ra những tác động gián tiếp đến đời sống thông qua việc giảm chi phí sản xuất, kinh doanh. Khi chi phí vận chuyển, sản xuất và vận hành được tiết giảm, áp lực lên giá hàng hóa, dịch vụ cũng có thể giảm bớt, qua đó mang lại lợi ích cho người tiêu dùng, trong đó có sinh viên.

Tuy nhiên, mức độ tác động đến giá bán lẻ còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, không đồng nghĩa giá các mặt hàng sẽ giảm ngay hoặc giảm tương ứng với mức điều chỉnh giá xăng, điện.

Đối với sinh viên, PGS. TS Nguyễn Thường Lạng cho rằng, khoản chi phí tiết kiệm được có thể giúp cải thiện điều kiện sinh hoạt, bổ sung dinh dưỡng, đầu tư cho học tập và tham gia các hoạt động tập thể, xã hội. Dù vậy, để khoản tiết kiệm phát huy ý nghĩa thiết thực, sinh viên cần có kế hoạch chi tiêu hợp lý, ưu tiên những nhu cầu thiết yếu và chủ động dành dụm, thay vì phát sinh những khoản chi không cần thiết.

Thực tế, số tiền tiết kiệm từ việc giảm giá xăng và điện ở mỗi sinh viên phụ thuộc vào thói quen sử dụng và điều kiện sinh hoạt riêng. Dù chưa thể tạo ra sự thay đổi lớn trong ngân sách hằng tháng, những khoản chi phí được giảm bớt vẫn giúp sinh viên có thêm dư địa để cân đối các nhu cầu thiết yếu, dành dụm cho học tập và chủ động hơn trong cuộc sống.