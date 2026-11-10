Theo Kết luận thanh tra số 769/KL-TTCP, ngoài những vi phạm về điều kiện kinh doanh, dự trữ xăng dầu, thuế bảo vệ môi trường và Quỹ bình ổn giá, Thanh tra Chính phủ còn phát hiện vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự tại Công ty TNHH Kinh doanh thương mại xăng dầu Thanh Bình (mã số thuế 0315154476) và 12 doanh nghiệp liên quan.

Thanh Bình sử dụng 12 doanh nghiệp “ma” hợp thức hóa 46.000 tỷ đồng

Theo kết quả kiểm tra, xác minh, 12 doanh nghiệp liên quan không có Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân kinh doanh xăng dầu, không hoạt động tại địa chỉ đăng ký. Một số người đại diện theo pháp luật xác nhận chỉ là người làm thuê, nhận lương hằng tháng; có trường hợp bị giả mạo thông tin căn cước công dân để thành lập doanh nghiệp và không biết về hoạt động của công ty.

Xăng dầu Thanh Bình sử dụng 12 doanh nghiệp “ma” hợp thức hóa 46.000 tỷ đồng.

Trong giai đoạn từ tháng 1/2024 đến tháng 6/2026, Công ty Thanh Bình đã sử dụng 4.692 hóa đơn giá trị gia tăng đầu vào của 12 doanh nghiệp trên, thể hiện việc mua khoảng 2,6 tỷ lít xăng dầu, với tổng giá trị khoảng 42.600 tỷ đồng.

Các hóa đơn này được sử dụng để hợp thức hóa lượng xăng dầu bán ra khoảng 2,8 tỷ lít, trị giá khoảng 46.000 tỷ đồng. Số hàng hóa được thể hiện trên 19.843 hóa đơn giá trị gia tăng xuất cho 112 khách hàng và khách lẻ.

Dòng tiền 48.100 tỷ đồng qua nhiều tài khoản, đổ về 26 tài khoản cá nhân của giám đốc

Kết quả xác minh dòng tiền cho thấy, để thanh toán 4.692 hóa đơn đầu vào, Công ty Thanh Bình sử dụng 15 tài khoản ngân hàng của công ty chuyển khoảng 48.100 tỷ đồng vào 23 tài khoản của 12 doanh nghiệp liên quan.

Sau đó, dòng tiền tiếp tục được luân chuyển qua 3 tài khoản của 2 công ty trung gian, rồi chuyển qua 26 tài khoản cá nhân của ông Nguyễn Ngọc Sơn, Giám đốc Công ty Thanh Bình.

Ông Sơn tiếp tục chuyển tiền cho 114 tổ chức với tổng số khoảng 13.070 tỷ đồng. Trong đó, khoảng 11.203 tỷ đồng được chuyển lại cho Công ty Thanh Bình. Đồng thời, khoảng 37.880 tỷ đồng được chuyển cho 1.285 cá nhân thông qua khoảng 1.800 tài khoản.

Thanh tra Chính phủ còn phát hiện dấu hiệu bất thường trong việc sử dụng phiếu SMO (lệnh xuất kho, đặt hàng trực tuyến). Cụ thể, phiếu SMO được sử dụng cho nhiều lô hàng theo hóa đơn giá trị gia tăng; có phiếu SMO đã bị hủy do không nhận hàng nhưng vẫn được sử dụng để báo cáo, chứng minh nguồn gốc hàng hóa.

Từ kết quả kiểm tra, xác minh, Thanh tra Chính phủ nhận định vụ việc có dấu hiệu mua bán xăng dầu không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hàng hóa; sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại Điều 221 Bộ luật Hình sự.

Thanh tra Chính phủ đã ban hành Văn bản số 730/TTCP-C.XI ngày 14/10/2026, kiến nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an tiếp nhận, xem xét khởi tố theo quy định của pháp luật đối với các hành vi có dấu hiệu vi phạm nêu trên.

Danh sách 12 doanh nghiệp liên quan Công ty TNHH INVI (MST: 0316288345). Công ty TNHH Đầu tư sản xuất Thiện Quang Minh (MST: 0317797200). Công ty TNHH Thương mại dịch vụ kinh doanh Thiên Ân (MST: 0317936824). Công ty TNHH Thương mại dịch vụ sản xuất Hòa Tân (MST: 0317227377). Công ty TNHH Kinh doanh thương mại Ngọc Anh (MST: 0318006846).Công ty TNHH MTV SXTM Tùng Sơn (MST: 0318960259). Công ty TNHH Nuplus (MST: 0317992120). Công ty TNHH TM DV Thiên Thư (MST: 0317448552). Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Phúc Tiến (MST: 0318445748). Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ VNMICE (MST: 0315973436). Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Vũ Thanh Pro (MST: 0318864869). Công ty TNHH Dịch vụ vận tải Đại Phúc (MST: 0319121626).