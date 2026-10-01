Xăng dầu tăng giá nhẹ từ 3 giờ chiều 1/10

Giá xăng dầu được điều chỉnh từ 15 giờ ngày 1/10.

Cụ thể, sau điều chỉnh của liên Bộ Công Thương - Tài chính, xăng E5RON92 tăng 172 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành, giá bán không cao hơn 26.569 đồng/lít; Xăng E10RON95-III không cao hơn 27.189 đồng/lít (tăng 102 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành).

Giá dầu được điều chỉnh tăng - giảm đan xen, dầu diezen 0.05S không cao hơn 29.717 đồng/lít (giảm 780 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành); Dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 20.391 đồng/kg (tăng 919 đồng/kg so với giá bán tối đa hiện hành).

Kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính thực hiện trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) 200 đồng/lít với dầu diezen, không trích lập với các loại khác; không chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) với tất cả các loại xăng dầu.

Thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: Iran đã thông báo các điều kiện để nối lại đàm phán với Mỹ nhằm hướng tới chấm dứt xung đột; xung đột tại khu vực Trung Đông giữa lực lượng Houthi và Saudi Arabia có diễn biến phức tạp; xung đột giữa Nga với Ukraina tiếp diễn, tiếp tục nhằm vào cơ sở năng lượng của nhau… Các yếu tố nêu trên khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới những ngày qua có diễn biến tăng, giảm tùy mặt hàng.

Giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ điều hành giá ngày 24/9/2026 và kỳ điều hành ngày 01/10/2026 là: 140,898 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 0,064 USD/thùng, tương đương tăng 0,05 %); 147,248 USD/thùng xăng RON95 dùng để pha chế xăng E10RON95-III (tăng 0,044 USD/thùng, tương đương tăng 0,03 %); 167,002 USD/thùng dầu điêzen 0,05S (giảm 6,326 USD/thùng, tương đương giảm 3,65 %); 693,690 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 36,072 USD/tấn, tương đương tăng 5,49 %).

Giá bán xăng dầu của các nước lân cận Việt Nam ngày 01/10/2026: Về giá xăng: Thái Lan là 31.296 đồng/lít (Chính phủ trợ giá); Campuchia: 32.975 đồng/lít (Chính phủ trợ giá); Lào: 52.500 đồng/lít; Trung Quốc: 35.017 đồng/lít (Chính phủ khống chế giá); Việt Nam: 27.189 đồng/lít.

Về giá dầu tại Thái Lan là 33.059 đồng/lít (Chính phủ trợ giá); Campuchia: 36.176 đồng/lít; Lào: 41.040 đồng/lít; Trung Quốc: 31.924 đồng/lít (Chính phủ khống chế giá); Việt Nam: 29.717 đồng/lít. Giá xăng dầu của Việt Nam hiện đang ở mức thấp so với các nước có chung đường biên giới.

Bộ Công Thương cho biết, Bộ sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có).

Liên Bộ Công Thương - Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.