Xăng dầu Dương Đông ghi nhận tồn kho âm gần 123 triệu lít, chênh lệch lớn với chứng từ

Theo Kết luận thanh tra số 768/KL-TTCP về việc chấp hành các quy định pháp luật trong hoạt động mua bán, kinh doanh xăng dầu tại Công ty CP Tập đoàn Dương Đông, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều dấu hiệu bất thường trong hoạt động nhập, xuất, tồn kho và giao dịch xăng dầu của doanh nghiệp này.

Dương Đông kê khai mua, bán xăng dầu với một số doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự về mua bán xăng dầu không có hóa đơn, chứng từ.

Kết quả kiểm tra thực tế tại 16 kho và phân tích dữ liệu tồn kho do doanh nghiệp cung cấp cho thấy, tại thời điểm ngày 31/3/2026, phần mềm kế toán tại Văn phòng Công ty Dương Đông thể hiện kho nguồn hàng hạch toán âm khoảng 123 triệu lít, tương đương âm 122.999.917 lít.

Qua đối chiếu, Thanh tra Chính phủ nhận thấy số liệu nhập, xuất xăng dầu trên báo cáo tài chính lớn hơn số liệu nhập, xuất có hóa đơn, tờ khai hải quan đã được kê khai thuế. Cụ thể, lượng nhập trên báo cáo tài chính lớn hơn khoảng 21 triệu lít, trong khi lượng xuất lớn hơn khoảng 102 triệu lít.

Những chênh lệch này đặt ra dấu hỏi về tính đầy đủ, hợp pháp của hồ sơ chứng minh nguồn gốc xăng dầu trong hoạt động kinh doanh của Dương Đông. Thanh tra Chính phủ xác định vụ việc có dấu hiệu vi phạm quy định về mua bán xăng dầu không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hàng hóa và vi phạm quy định về kế toán, trong đó có dấu hiệu xác nhận thông tin, số liệu không chính xác.

Từ năm 2022 đến tháng 3/2026, Dương Đông còn kê khai mua, bán xăng dầu với một số doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự về mua bán xăng dầu không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hàng hóa; sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp.

Tồn kho vượt ngưỡng, có nơi trên 500%

Không chỉ bất thường về số liệu nhập, xuất và chứng từ nguồn gốc, hoạt động tồn trữ xăng dầu tại hệ thống Dương Đông cũng ghi nhận nhiều dấu hiệu đáng chú ý.

Theo kết quả phân tích bảng kê tồn kho theo ngày của công ty, 15/19 đơn vị gồm các chi nhánh hạch toán độc lập và công ty con có lượng xăng dầu tồn kho trong tháng 3/2026 vượt 150% so với lượng hàng hóa tồn kho trung bình của ba tháng liền kề trước đó. Có đơn vị có lượng tồn kho vượt từ 150% đến trên 500%.

Thanh tra Chính phủ xác định hành vi này có dấu hiệu găm hàng trong kho vượt quá 150% so với lượng hàng hóa tồn kho trung bình của ba tháng liền kề trước đó, vi phạm quy định tại Nghị định 98/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Đối với hành vi có dấu hiệu vi phạm nêu trên, Thanh tra Chính phủ đã lập biên bản và chuyển hồ sơ đến Bộ Công Thương xem xét, xử lý theo quy định.

Một nghịch lý khác được chỉ ra là trong giai đoạn từ năm 2022 đến tháng 3/2026, Dương Đông có tới 51/51 tháng có một hoặc nhiều ngày duy trì mức dự trữ xăng dầu thấp hơn mức tối thiểu theo quy định đối với xăng RON 95-III và dầu Diesel. Như vậy, trong khi một số đơn vị thuộc hệ thống có lượng hàng tồn kho tăng cao bất thường, doanh nghiệp lại có dấu hiệu không duy trì mức dự trữ xăng dầu tối thiểu theo quy định. Hành vi này cũng đã được chuyển hồ sơ đến Bộ Công Thương để xem xét, xử lý.

Nhiều đối tác giao dịch có dấu hiệu bất thường

Kết luận thanh tra cũng chỉ ra một số giao dịch đáng chú ý giữa Dương Đông với các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu khác. Đáng chú ý đây đều là những doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm hình sự sau khi Thanh tra Chính phủ vào cuộc, đã được PetroTimes đưa tin trong bài viết trước đây.

Trong đó, Công ty TNHH Kinh doanh thương mại xăng dầu Thanh Bình. Theo xác minh của Thanh tra Chính phủ, từ tháng 1/2024 đến tháng 6/2026, doanh nghiệp này sử dụng 4.692 hóa đơn GTGT đầu vào thể hiện mua xăng dầu của 12 công ty có dấu hiệu là doanh nghiệp "ma", không hoạt động kinh doanh thực tế, không hoạt động tại địa chỉ đăng ký, không có giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân kinh doanh xăng dầu. Lượng xăng dầu được hợp thức hóa theo số liệu hóa đơn khoảng 2,6 tỷ lít. Trong thời gian này, Thanh Bình đã mua của Dương Đông khoảng 114 triệu lít xăng dầu.

Một đối tác khác là Công ty TNHH Xăng dầu Tây Nam S.W.P. Từ tháng 1/2025 đến ngày 30/6/2026, doanh nghiệp này xuất hóa đơn thể hiện bán khoảng 93 triệu lít xăng dầu, trị giá khoảng 1.650 tỷ đồng và đã thu tiền của khách hàng. Tuy nhiên, đến ngày 30/6/2026, doanh nghiệp chưa giao 57,6 triệu lít, trị giá khoảng 1.000 tỷ đồng, trong khi tồn kho thực tế tại hai kho xăng dầu chỉ khoảng 15.670 lít. Trong thời gian đó, Tây Nam S.W.P đã mua khoảng 55 triệu lít và bán khoảng 66 triệu lít xăng dầu với Dương Đông.

Với Công ty CP Nhiên liệu Phúc Lâm, Thanh tra Chính phủ xác định từ năm 2022 đến ngày 30/6/2026, lượng tồn kho xăng dầu trên sổ sách kế toán, báo cáo tài chính chênh lệch với tồn kho thực tế tại các kho của công ty khoảng 675 tỷ đồng. Doanh nghiệp này đã mua khoảng 38,6 triệu lít và bán khoảng 468 triệu lít xăng dầu với Dương Đông.

Ngoài ra, Công ty CP Thương mại dầu khí Đồng Tháp cũng có giao dịch với Dương Đông. Theo xác minh, từ năm 2022 đến tháng 3/2026, doanh nghiệp này đã bán khoảng 185 triệu lít xăng dầu, tương đương khoảng 2.841,8 tỷ đồng, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc. Trong cùng thời gian, doanh nghiệp mua khoảng 53 triệu lít và bán khoảng 3,6 triệu lít xăng dầu với Dương Đông.

Căn cứ tài liệu, dữ liệu thu thập được, Thanh tra Chính phủ nhận định các giao dịch nêu trên có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự về mua bán xăng dầu không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hàng hóa và sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp. Hồ sơ vụ việc đã được chuyển đến cơ quan công an tiếp nhận, xử lý theo quy định.

Công ty CP Tập đoàn Dương Đông được thành lập năm 2006, có vốn điều lệ 750 tỷ đồng. Doanh nghiệp được Bộ Công Thương cấp giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu số 54/GPXD-BCT ngày 19/11/2021 và được cấp đổi thành Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu số 84-TNĐM/QĐ-BCT ngày 2/7/2024. Dương Đông có 17 công ty con, 7 chi nhánh hạch toán phụ thuộc, 45 tổng đại lý, đại lý và 34 cửa hàng bán lẻ xăng dầu. Doanh nghiệp sở hữu 17 tàu vận tải xăng dầu, 40 xe đầu kéo và xe bồn cùng 5 kho chứa, với tổng sức chứa khoảng 44.800 kl.