Xăng dầu đồng loạt tăng giá từ chiều 29-10

Xăng E10RON95-III có giá mới là 25.734 đồng/lít. Ảnh: PHÚC HẬU

Cụ thể, giá bán tối đa đối với xăng E10RON95-III là 25.734 đồng/lít (tăng 521 đồng/lít); xăng E5RON92 là 26.027 đồng/lít (tăng 666 đồng/lít); dầu diesel 0.05S là 30.246 đồng/lít (tăng 696 đồng/lít) và dầu mazut 180CST 3.5S là 23.596 đồng/kg (tăng 223 đồng/kg).

Trong kỳ điều hành này, doanh nghiệp không trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu và quỹ cũng không chi sử dụng đối với tất cả các mặt hàng trong danh mục.

Theo Bộ Công thương, từ ngày 22 đến 29-10, giá thành phẩm xăng dầu bình quân trên thị trường thế giới biến động tăng ở hầu hết mặt hàng. Cụ thể: xăng RON92 (dùng để pha chế E5RON92) ở mức 138,554 USD/thùng, tăng 4,68%; xăng RON95 (dùng để pha chế E10RON95-III) ở mức 139,118 USD/thùng, tăng 4,22%; dầu diesel 0.05S ở mức 172,570 USD/thùng, tăng 2,71%; dầu mazut 180CST 3.5S ở mức 810,434 USD/tấn, tăng 1,22%.

Sự biến động trái chiều và tăng giá của thị trường thế giới xuất phát từ giao tranh tại Yemen, các cuộc tấn công vào cơ sở dầu khí tại Saudi Arabia, tồn kho dầu thô của Mỹ giảm, xung đột Nga - Ukraine tiếp diễn, cùng dự báo OPEC+ giữ nguyên mục tiêu sản lượng trong tháng 12.

Theo Bộ Công thương, sau khi điều chỉnh chiều 29-10, giá xăng dầu tại Việt Nam vẫn thấp hơn đáng kể so với một số nước trong khu vực.

Cụ thể, giá xăng trong nước thấp hơn so với Thái Lan (32.550 đồng/lít), Campuchia (32.010 đồng/lít), Lào (48.276 đồng/lít) và Trung Quốc (35.017 đồng/lít). Với mặt hàng dầu diesel, giá tại Việt Nam cũng thấp hơn so với Thái Lan (33.333 đồng/lít), Campuchia (35.179 đồng/lít) và Lào (40.848 đồng/lít).