Xăng dầu đồng loạt hạ nhiệt: Giá xăng E10 giảm mạnh từ chiều nay

Thị trường năng lượng trong nước vừa trải qua một phiên điều chỉnh mạnh vào chiều nay (15/10), mang lại tín hiệu hạ nhiệt cho người tiêu dùng sau chuỗi ngày biến động liên tục.

Theo thông tin từ cơ quan quản lý, giá bán lẻ tối đa các mặt hàng xăng dầu trong nước được điều chỉnh theo hướng giảm đối với xăng và dầu diesel, trong khi dầu mazut đi ngược chiều tăng giá.

Cụ thể, mặt hàng xăng E5RON92 giảm 732 đồng/lít, đẩy mức giá trần xuống không cao hơn 26.971 đồng/lít.

Đáng chú ý, xăng E10RON95-III ghi nhận mức giảm mạnh nhất lên tới 1.225 đồng/lít, đưa giá bán về mức 27.029 đồng/lít.

Sau đợt điều chỉnh này, khoảng cách giá giữa hai mặt hàng xăng thu hẹp lại khi E5RON92 thấp hơn E10RON95-III vỏn vẹn 58 đồng/lít.

Trước đó chỉ một tuần (vào ngày 8/10), cả hai mặt hàng này từng đồng loạt tăng mạnh với mức tăng đều vượt qua mốc 1.000 đồng/lít.

Giá xăng E10 giảm sâu hơn 1.200 đồng/lít trong kỳ điều hành ngày 15/10

Ở nhóm các mặt hàng dầu, diễn biến có phần phân hóa. Dầu diesel 0.05S ghi nhận mức giảm nhẹ 22 đồng/lít, ấn định giá bán lẻ tối đa không vượt quá 29.106 đồng/lít.

Trái ngược hoàn toàn, dầu mazut 180CST 3.5S bật tăng mạnh 1.043 đồng/kg, đưa giá trần lên mức 22.135 đồng/kg.

Đáng chú ý, trong kỳ điều hành này, cơ quan chức năng thực hiện trích lập Quỹ bình ổn giáxăng dầu từ nguồn tạm ứng ngân sách nhà nước ở mức 200 đồng/lít đối với xăng sinh học, đồng thời chi sử dụng 500 đồng/kg cho dầu mazut.

Các mặt hàng dầu diesel và xăng sinh học không được trích lập cũng như không chi sử dụng quỹ trong kỳ này.

Sự điều chỉnh nội địa diễn ra song song với những bước tiến mới trong việc hoàn thiện khung pháp lý kinh doanh xăng dầu.

Liên quan đến vấn đề này, Bộ Công Thương vừa gửi văn bản lấy ý kiến các bộ, ngành, doanh nghiệp và hiệp hội liên quan nhằm hoàn thiện dự thảo Nghị định về kinh doanh xăng dầu, kèm theo Tờ trình số 8153 ban hành ngày 8/10.

Điểm đáng chú ý trong bản dự thảo lần này là đề xuất cho phép tất cả thương nhân đầu mối và thương nhân phân phối được quyền tự quyết định giá xăng dầu.

Cụ thể, dự thảo đưa ra công thức tính giá bán rõ ràng cho khối thương nhân đầu mối, bao gồm các cấu phần: giá mua xăng dầu, chi phí tạo nguồn, chi phí kinh doanh định mức, lợi nhuận và các khoản thuế.

Trong đó, chi phí tạo nguồn từ nguồn nhập khẩu, nguồn mua trong nước cũng như lợi nhuận đều do doanh nghiệp tự xác định bám sát thực tế kinh doanh, riêng các khoản thuế tuân thủ theo quy định pháp luật hiện hành.

Đối với hệ thống phân phối, Bộ Công Thương phân định rõ hai nhóm.

Thứ nhất, giá bán lẻ của thương nhân phân phối thuộc hệ thống của thương nhân đầu mối sẽ do đơn vị phân phối quyết định nhưng không được vượt quá mức giá do đầu mối công bố.

Thứ hai, đối với thương nhân phân phối độc lập, giá bán được xác định dựa trên giá mua thực tế, chi phí lưu thông và phân phối hợp lý, lợi nhuận tự tính cùng các loại thuế, phí theo quy định.

Về cơ chế công bố, dự thảo yêu cầu doanh nghiệp phải thông báo giá mới chậm nhất 30 phút trước thời điểm áp dụng, đồng thời nghiêm cấm việc tăng giá trước thời hạn hoặc cố tình trì hoãn giảm giá.

Biến động giá thành phẩm xăng dầu trên thị trường thế giới Từ 26/02/2026 - 14/10/2026

Những biến động trong nước thời gian qua phản ánh sát nhịp đập của thị trường năng lượng quốc tế, nơi giá dầu đang trải qua chuỗi ngày trồi sụt thất thường.

Sau khi ghi nhận tuần tăng điểm với dầu Brent cộng thêm 2,4 USD/thùng và WTI tăng 0,74 USD/thùng, giá dầu thế giới bước sang tuần này với những nhịp tăng giảm đan xen.

Vào thời điểm trưa ngày 15/10 (giờ Việt Nam), dữ liệu từ Oilprice ghi nhận giá dầu Brent lùi về mức 104,6 USD/thùng (giảm 1,36%), trong khi dầu WTI hạ về mốc 94,19 USD/thùng (giảm 0,95%) so với phiên giao dịch liền trước.

Áp lực lên thị trường dầu mỏ toàn cầu tiếp tục gia tăng xuất phát từ các yếu tố địa chính trị phức tạp tại Trung Đông và khu vực Đông Âu.

Diễn biến này khiến nhiều tàu chở dầu chủ động né tránh các tuyến đường bốc dỡ thô thông thường, làm gián đoạn nghiêm trọng nguồn cung xuất khẩu.