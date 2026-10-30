Xán lạn hay sáng lạn: Từ nào đúng chính tả?

Trong tiếng Việt, những cặp từ phát âm gần giống nhau như “xán lạn” và “sáng lạn” thường xuyên bị nhầm lẫn. Việc lựa chọn đúng từ không chỉ giúp câu văn chuẩn xác mà còn bảo đảm ý nghĩa cần truyền tải.

Từ viết đúng chính tả trong cặp “xán lạn” và “sáng lạn” là từ Hán Việt, mang nghĩa tươi sáng, rực rỡ, huy hoàng, thường xuất hiện trong những cụm từ như “tương lai”, “tiền đồ” hay “sự nghiệp”.

“Xán lạn” hay “sáng lạn” viết đúng chính tả? (Ảnh minh họa)

Sự nhầm lẫn giữa “xán lạn” và “sáng lạn” có thể xuất phát từ cách phát âm, thói quen sử dụng ngôn ngữ hoặc việc ghi nhớ từ theo âm thanh. Khi gặp những trường hợp tương tự, người viết nên tra từ điển để kiểm chứng thay vì chỉ dựa vào cảm giác quen thuộc.

Vậy theo bạn, “xán lạn” hay “sáng lạn” mới là cách viết đúng chính tả? Hãy để lại câu trả lời dưới phần bình luận nhé!

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