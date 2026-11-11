Xâm hại cháu bé 7 tuổi, gã 'yêu râu xanh' lãnh 16 năm tù

Ngày 11/11, TAND TP Hồ Chí Minh đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Đào Phát Danh (SN 1982, ngụ phường Bà Rịa, TP Hồ Chí Minh) 16 năm tù về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Bị cáo Đào Phát Danh tại tòa.

Theo cáo trạng, khoảng 7h ngày 8/5, Danh đến chơi tại khu vực gần nhà anh Ph. ở phường Bà Rịa. Trong lúc mọi người tổ chức ăn nhậu, cháu Th. (SN 2019) cùng anh ruột là cháu M. (SN 2017) đến chơi.

Đến khoảng 16h cùng ngày, Danh nảy sinh ý định giao cấu với cháu Th. nên lấy cớ rủ cháu đi bắt ốc. Sau đó, Danh dẫn cháu Th. đến bụi chuối, cách nhà cháu bé khoảng 100m và thực hiện hành vi đồi bại với cháu bé. Đúng lúc này, mẹ ruột cháu Th. phát hiện sự việc và truy hô, nên Danh chưa thực hiện hành vi.

Tối cùng ngày, mẹ cháu bé đến Công an phường Bà Rịa trình báo vụ việc. Tại cơ quan Công an, Đào Phát Danh đã khai nhận hành vi phạm tội.

Tại phiên tòa, Danh cũng thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố đồng thời mong HĐXX cho bị cáo được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.