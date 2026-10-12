Xâm hại các loài động vật hoang dã có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự

Bảo vệ chim hoang dã hôm nay là giữ gìn đa dạng sinh học cho mai sau

Mùa chim di cư là thời điểm các loài chim hoang dã tìm nơi kiếm ăn, trú ngụ, đồng thời đối mặt nguy cơ bị săn bắt, bẫy, giết và mua bán trái phép. Tăng cường thực thi pháp luật, nâng cao nhận thức cộng đồng là giải pháp thiết thực để bảo vệ môi trường sinh thái, gìn giữ đa dạng sinh học và hướng tới phát triển bền vững.

Mùa chim di cư và nguy cơ xâm hại động vật hoang dã

Mỗi mùa chim di cư, nhiều loài chim hoang dã xuất hiện tại các khu rừng, đồng ruộng, sông hồ và đầm phá. Đây là mắt xích quan trọng của tự nhiên, góp phần duy trì cân bằng sinh thái. Tuy nhiên, hoạt động săn bắt, đặt bẫy, giết hại, nuôi nhốt và mua bán trái pháp luật vẫn là những nguy cơ cần được ngăn chặn.

Theo Nghị định số 146/2026/NĐ-CP ngày 06/5/2026 của Chính phủ, có hiệu lực từ ngày 25/6/2026, một số hành vi vi phạm quy định về bảo vệ động vật rừng có thể bị xử phạt nghiêm khắc.

Cụ thể, tại Điều 24 Nghị định số 146/2026/NĐ-CP ngày 06/5/2026 của Chính phủ quy định, hành vi săn, bắt, giết, nuôi, nhốt động vật rừng trái quy định pháp luật có thể bị phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 400 triệu đồng đối với cá nhân, tùy theo loài, nhóm loài, trị giá hoặc số lượng động vật vi phạm. Người vi phạm còn có thể bị tịch thu động vật và công cụ, dụng cụ, phương tiện sử dụng để thực hiện hành vi vi phạm theo quy định.

Poster tuyên truyền của Sở Nông nghiệp và Môi trường Tp. Huế

Xử lý nghiêm hành vi quảng cáo, kinh doanh trái phép

Không chỉ hành vi trực tiếp săn bắt, việc quảng cáo để kinh doanh động vật rừng và sản phẩm không có nguồn gốc hợp pháp cũng cần được kiểm soát.

Theo điểm c khoản 4 Điều 19 Nghị định số 146/2026/NĐ-CP ngày 06/5/2026 của Chính phủ, hành vi quảng cáo để kinh doanh động vật rừng và sản phẩm của chúng không có nguồn gốc hợp pháp, hoặc sử dụng thông tin, hình ảnh không có thực để quảng cáo, kinh doanh đối với các loài không thuộc danh mục hàng hóa cấm đầu tư, kinh doanh, có thể bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng. Người vi phạm còn bị buộc gỡ bỏ, xóa nội dung quảng cáo vi phạm trên mạng xã hội, nền tảng trực tuyến và phương tiện thông tin theo quy định.

Các mức phạt tiền nêu trên áp dụng đối với cá nhân; tổ chức vi phạm cùng loại, cùng mức độ thông thường chịu mức phạt gấp hai lần theo quy định.

Đặc biệt, Đối với hành vi xâm hại các loài động vật hoang dã thuộc đối tượng được pháp luật hình sự bảo vệ, người vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Hình phạt được xác định theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Những chế tài này góp phần nâng cao tính răn đe, đồng thời khẳng định trách nhiệm của mỗi cá nhân, tổ chức trong bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.

Lực lượng Kiểm lâm Tp. Huế ra quân bảo vệ động vật hoang dã

Lực lượng Kiểm lâm Tp. Huế tiêu huỷ phương tiện, dụng cụ săn bắt chim trời

Chung tay bảo vệ chim hoang dã, phát triển bền vững

Chim hoang dã giữ vai trò quan trọng trong hệ sinh thái thông qua phát tán hạt giống, thụ phấn và kiểm soát côn trùng gây hại. Khi số lượng chim suy giảm do khai thác quá mức, chuỗi thức ăn và cân bằng sinh thái có thể bị ảnh hưởng, kéo theo những hệ lụy đối với môi trường tự nhiên.

Vì vậy, bảo vệ chim di cư cần bắt đầu từ những hành động cụ thể: không săn bắt, đặt bẫy hoặc giết hại chim trái pháp luật; không mua bán, nuôi nhốt chim không có nguồn gốc hợp pháp; không chia sẻ, tiếp tay cho quảng cáo và kinh doanh động vật hoang dã trái phép.

Khi phát hiện dấu hiệu vi phạm, người dân cần thông báo cho cơ quan Kiểm lâm, chính quyền địa phương hoặc cơ quan chức năng để kịp thời kiểm tra, xử lý. Các hoạt động tuyên truyền, giám sát và bảo vệ sinh cảnh cũng cần được tăng cường, nhất là tại những khu vực chim thường xuyên dừng chân trong mùa di cư.

Bảo vệ chim hoang dã không chỉ là thực hiện quy định pháp luật mà còn là trách nhiệm gìn giữ vốn tự nhiên cho các thế hệ tương lai. Kết hợp thực thi pháp luật, nâng cao ý thức cộng đồng và bảo tồn sinh cảnh sẽ góp phần duy trì đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường sinh thái và tạo nền tảng cho sự phát triển hài hòa, bền vững giữa con người với thiên nhiên./.