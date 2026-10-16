'Xác ướp Ai Cập' trở lại sau gần 2 thập kỷ

Theo tờ Variety, phần phim mới có nhan đề chính thức là The Mummy: The Book of the Dead (tạm dịch: Xác ướp Ai Cập: Cuốn sách của người chết). Trong đó, bộ đôi Brendan Fraser và Rachel Weisz sẽ tái xuất với vai diễn từng giúp họ nổi tiếng toàn cầu là Rick và Evie O’Connell.

Ngoài ra, dàn diễn viên trong dự án này còn có John Hannah, Michael Johnston, Numan Acar, Kevin J. O’Connor và Oded Fehr. Nội dung phim hiện vẫn chưa được tiết lộ chính thức. Tác phẩm dự kiến ra rạp vào ngày 15/10/2027.

Trước đó, Brendan Fraser và Rachel Weisz lần đầu đóng chung trong bom tấn Xác ướp Ai cập năm 1999. Phim kể về một thợ săn kho báu vô tình đánh thức vị tư tế Ai Cập bị nguyền rủa, sở hữu sức mạnh siêu nhiên. Là phiên bản làm lại từ một trong những loạt phim quái vật kinh điển của Universal, tác phẩm này mở đường cho hai phần tiếp theo gồm Xác ướp trở lại (2001) và Xác ướp: Lăng mộ Tần Vương (2008). Bên cạnh đó thương hiệu còn ra mắt phần phim ngoại truyện Vua bọ cạp (2002) với Dwayne Johnson (The Rock) đóng chính.

Bộ đôi Brendan Fraser và Rachel Weisz trong Xác ướp Ai Cập. Ảnh: IGN.

Brendan Fraser góp mặt trong cả 3 phần phim (không tính ngoại truyện), còn Rachel Weisz vắng mặt ở phần Xác ướp: Lăng mộ Tần Vương.

Trở lại với The Mummy: The Book of the Dead, bộ đôi Matt Bettinelli-Olpin và Tyler Gillett sẽ đảm nhiệm vị trí đạo diễn, trong khi kịch bản do David Coggeshall chấp bút. Bettinelli-Olpin và Gillett là những gương mặt nổi tiếng trong ngành, đứng sau thành công của Ready or Not (2019) hay việc hồi sinh thương hiệu kinh dị Scream vào năm 2022. Trong khi đó, các tác phẩm nổi bật mà Coggeshall từng tham gia biên kịch gồm The Family Plan và Orphan: First Kill.

Xác ướp Ai Cập (The Mummy) là thương hiệu phim phiêu lưu hành động đem lại thành công lớn cho hãng Universal đầu thế kỷ XXI. Ba tập phim cùng tác phẩm ngoại truyện từng dắt túi tổng cộng 1,4 tỷ USD.

Vào năm 2017, một phiên bản tái khởi động loạt phim với Tom Cruise đóng chính từng thất bại ê chề. Nỗ lực hồi sinh thương hiệu Xác ướp Ai Cập bị truyền thông đánh giá là thất bại cả về chuyên môn lẫn doanh thu, gần như chấm dứt tham vọng của hãng phim trong việc xây dựng một vũ trụ điện ảnh liên kết mang tên Dark Universe.