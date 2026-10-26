Xác minh, xử lý vụ nữ sinh bị đánh hội đồng

Theo nội dung các đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội, thời điểm xảy ra sự việc, một nữ sinh mặc áo phông màu hồng đang tập văn nghệ cùng các bạn trong phòng học. Bất ngờ, một cô gái mặc áo trắng, quần sọc ngang tiến đến, liên tiếp tát vào đầu và mặt nữ sinh, đồng thời có những lời lẽ chửi bới.

Do mâu thuẫn, nữ sinh bị đánh hội đồng khi đang tập văn nghệ. (Ảnh cắt từ clip)

Chưa dừng lại, cô gái này tiếp tục túm tóc, giật mạnh khiến nữ sinh áo hồng ngã xuống nền nhà rồi đánh nạn nhân.

Ở một đoạn clip khác, khi nữ sinh áo hồng đang ngồi trên bục trước bảng và nói chuyện với một cô gái mặc áo thể thao, người này bất ngờ tát, túm tóc và kéo nạn nhân ngã xuống nền. Sau đó, cô gái mặc áo trắng cùng một người khác lao vào hành hung nữ sinh.

Đáng chú ý, sự việc diễn ra trước sự chứng kiến của nhiều người. Trong các đoạn clip được chia sẻ, nữ sinh bị đánh gần như không có phản kháng, những người xung quanh cũng không có động thái can ngăn rõ ràng.

Bà Trần Vân Long, Hiệu trưởng Trường THPT Đinh Bạt Tụy đã xác nhận vụ việc một nữ sinh bị nhóm bạn cùng lớp đánh xảy ra tại trường vào chiều 25/10, trong lúc các học sinh tập văn nghệ.

Sau khi bị đánh, L.T.A. được đưa đi kiểm tra sức khỏe. Hiện nay, tình trạng sức khỏe của nữ sinh đến thời điểm 26/10 không có gì nghiêm trọng. Nhà trường đã mời các học sinh liên quan và phụ huynh đến làm việc, yêu cầu 4 nữ sinh viết bản tường trình để xác định nguyên nhân, diễn biến vụ việc.

Đại diện nhà trường, phụ huynh và các học sinh liên quan cũng có mặt tại Công an xã Hưng Nguyên Nam để phục vụ công tác xác minh.

Sau khi xác minh làm rõ nguyên nhân sự việc, nhà trường sẽ họp hội đồng kỷ luật để xem xét, đưa ra biện pháp xử lý đối với những học sinh tham gia vụ việc.

Trong khi đó, ông Nguyễn Trọng Hoàn, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, cho biết Sở đã chỉ đạo Ban Giám hiệu Trường THPT Đinh Bạt Tụy khẩn trương báo cáo, làm rõ vụ việc; đồng thời có biện pháp xử lý kỷ luật nghiêm đối với những học sinh vi phạm nhằm tăng tính răn đe, ngăn ngừa tình trạng tương tự tái diễn.