Xác minh, xử lý lái xe ô tô lắp thêm đèn phía sau

Cảnh sát giao thông làm việc với lái xe vi phạm.

Theo đó, ngày 29/10/2026, thông qua ứng dụng VneTraffic, công dân đã phản ánh về việc xe ô tô biển kiểm soát 36H-044.xx lắp thêm đèn phía sau không đúng quy định ảnh hưởng tới khả năng quan sát, tiềm ẩn nguy hiểm cho người và phương tiện đi phía sau khi lưu thông trên tuyến Quốc lộ 47B, thuộc địa phận xã Hợp Tiến.

Xe ô tô có hành vi vi phạm lắp thêm đèn phía sau.

Sau khi tiếp nhận phản ánh, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh đã nhanh chóng, xác minh, làm rõ người điều khiển xe ô tô là anh Đ.V.T, sinh năm 1985, trú tại phường Nam Sầm Sơn.

Lực lượng chức năng đã triệu tập lái xe, lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi vi phạm “Điều khiển phương tiện lắp thêm đèn phía sau” theo quy định với mức phạt tiền từ 1 đến 2 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe, buộc tháo dỡ thiết bị đèn lắp thêm không đúng quy định.