Xác minh vụ thầy giáo người nước ngoài bạo lực với học sinh lớp 2

Tối 29/10, thông tin từ Công an phường Cái Răng (TP Cần Thơ) cho biết, đơn vị đang phối hợp với lực lượng chức năng tiến hành xác minh, điều tra, làm rõ clip ghi lại hình ảnh giáo viên người nước ngoài có hành vi bạo lực với học sinh xảy ra trong lớp học.

Đoạn clip thầy giáo người nước ngoài bạo lực với học sinh trong lớp.

Hình ảnh từ clip dài hơn 60 giây cho thấy sự việc xảy ra bên trong lớp học. Học sinh mặc đồng phục, bên trong lớp có hai người đàn ông. Trong lúc đứng lớp, người đàn ông mặc áo nâu dùng tay tát vào mặt 2 học sinh ngồi đầu bàn bên phải.

Chưa dừng lại, người này đi tới dãy bàn thứ 2, dùng tay giật mạnh, nhấc bổng một học sinh khác rồi túm cổ, đưa ra khỏi lớp. Người đàn ông này sau đó tiếp tục tát vào mặt học sinh ngồi đầu bàn bên phải. Đoạn clip nói trên gây bức xúc trong dư luận.

Hình ảnh thầy giáo người nước ngoài (bên phải) động thô bạo với học sinh.

Trả lời báo chí, thầy Trần Tấn Bửu, Hiệu trưởng Trường phổ thông Việt – Hoa, xác nhận vụ việc xảy ra vào chiều 22/9 tại lớp 2A2, trong giờ học tiếng Anh giao tiếp.

Nhà trường có ký hợp đồng liên kết giảng dạy với một trung tâm Anh ngữ. Người mặc áo nâu có hành vi đánh học sinh là giáo viên tiếng Anh (quốc tịch Nga). Người còn lại có mặt trong clip là trợ giảng (người Việt). Cả hai đều không phải giáo viên cơ hữu mà do trung tâm Anh ngữ đưa qua.

Trước khi xảy ra sự việc, thầy giáo người nước ngoài rất vui vẻ. Thời gian cuối tiết học, thầy giáo có hành vi như trên, người trợ giảng cũng không phản ứng kịp.

Trường phổ thông Việt – Hoa.

Camera chỉ ghi hình, không có âm thanh. Sau khi vụ việc xảy ra, nhà trường đã cung cấp thông tin, trình báo cơ quan Công an và đang chờ kết quả điều tra, xử lý. Về phía thầy giáo, người này đã bị trung tâm Anh ngữ cắt hợp đồng và cũng không còn dạy trong trường.