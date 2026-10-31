Xác minh vụ tài xế xe ôm bị đe dọa khi giúp người đi đường sửa xe

Tối 31/10, Công an phường Dĩ An cho biết đơn vị đang xác minh, làm rõ nội dung đoạn clip ghi lại cảnh một tài xế xe ôm công nghệ bị đe dọa khi giúp người đi đường sửa xe máy bị hư.

Theo thông tin đăng tải trên mạng xã hội, khoảng hơn 21h ngày 30/10, nam tài xế xe ôm công nghệ dừng xe hỗ trợ một người đi đường gặp sự cố hỏng xe máy.

Người đàn ông lớn tiếng đe dọa, cản trở tài xế sửa xe giúp người đi đường. Ảnh cắt từ clip

Trong lúc tài xế sửa xe, một người đàn ông xuất hiện, lớn tiếng chửi bới, đe dọa và yêu cầu dừng việc sửa chữa với lý do hoạt động này ảnh hưởng đến việc kinh doanh của tiệm sửa xe gần đó.

Theo phản ánh của tài xế, người đàn ông còn xô đẩy, đập phá đồ nghề sửa xe. Toàn bộ diễn biến được tài xế quay lại và đăng tải lên mạng xã hội, thu hút sự chú ý, gây bức xúc trong dư luận.

Qua xác minh, Công an phường Dĩ An xác định vụ việc xảy ra trên đường ĐT743, đoạn gần Khu công nghiệp Sóng Thần 2.

Người đàn ông có hành vi đe dọa, cản trở tài xế được xác định là ông N.T.S. (SN 1975, quê TP Hải Phòng, tạm trú tại phường Bình Hòa, TPHCM).

Hiện Công an phường Dĩ An tiếp tục xác minh, làm rõ các tình tiết liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.