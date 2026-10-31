Xác minh vụ tài xế công nghệ bị dọa đánh khi vá xe miễn phí ở TP.HCM

Người đàn ông N.T..S. đi xe máy đến yêu cầu anh K. dừng vá xe và rời khỏi "địa bàn làm ăn" của mình. Ảnh cắt từ clip.

Trao đổi với Tri Thức - Znews tối 31/10, đại diện công an phường Dĩ An (TP.HCM) xác nhận đang lấy lời khai những người liên quan để làm rõ vụ nam tài xế công nghệ sửa xe miễn phí bị dọa đánh.

Theo thông tin ban đầu, người đàn ông xuất hiện trong clip được xác định là N.T.S. (51 tuổi), quê Hải Dương cũ.

Trước đó, ngày 30/10, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh tài xế công nghệ K. dừng xe giúp một thanh niên bị thủng lốp.

Anh K., chủ nhân đoạn clip, cho biết sự việc xảy ra vào tối 30/10. Khoảng 21h, anh chở khách trên đường ĐT 743, theo hướng từ Bệnh viện Quân y 4 đến ngã 6 An Phú. Khi đi qua Khu công nghiệp Sóng Thần 2, thuộc phường Dĩ An, anh thấy một thanh niên đang dắt xe máy nên dừng lại hỏi thăm.

Biết xe bị thủng lốp, anh K. đề nghị vá miễn phí. Tuy nhiên, vị khách anh đang chở có vẻ vội. Anh K. nói với khách sẽ đưa người này đến nơi trước, rồi quay lại giúp thanh niên.

Khoảng 15 phút sau, anh K. trở lại. Khi anh đang hỗ trợ vá xe, ông N.T.S. xuất hiện, cho rằng khu vực này thuộc "địa bàn làm ăn của mình" và yêu cầu anh rời đi. Theo anh K., người đàn ông liên tục chửi bới, vung tay dọa đánh mình. Để tránh sự việc không mong muốn xảy ra, anh buộc dừng sửa xe và rời đi.