Xác minh vụ ô tô bị đốt, phá trên đường Hà Nội ở Huế

Sáng 24/10, lãnh đạo UBND phường Thuận Hóa (TP Huế) xác nhận vụ việc ô tô bị đốt, phá hoại gây hư hỏng khi đang đỗ trên đường Hà Nội.

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, người dân phát hiện một ô tô màu trắng đậu sát vỉa hè bị cháy đen tại hai vị trí. Tại hiện trường, phần bên phải phía trước đầu xe và khu vực cạnh gương chiếu hậu bên phải bị cháy đen.

Hiện trường sự việc. Ảnh: Người dân cung cấp.

Ngoài ra, theo anh N.Q.R. (chủ xe), chiếc xe ô tô của anh đỗ ngay phía sau chiếc xe bị cháy cũng xuất hiện vết xước trên bề mặt sơn ở khu vực phía trước, bên cửa phụ.

Theo anh R, chiếc xe do em trai anh điều khiển và đỗ trên đường Hà Nội vào rạng sáng cùng ngày. Sau khi nhận được thông tin về sự việc, anh có mặt tại hiện trường để phối hợp xác minh.

Lãnh đạo UBND phường Thuận Hóa cho biết, lực lượng chức năng đang xác minh vụ việc và truy tìm đối tượng liên quan.