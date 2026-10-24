Xác minh vụ ô tô bị đốt khi đỗ trên đường ở Huế

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, người dân phát hiện một ô tô màu trắng đỗ sát vỉa hè đường Hà Nội có hai vị trí bị cháy đen. Các vết cháy tập trung ở phần đầu xe bên phải và khu vực cạnh gương chiếu hậu bên phải.

Theo anh N.Q.R, chủ chiếc xe này, ô tô do em trai anh điều khiển và đỗ trên đường Hà Nội vào rạng sáng nay (24/10). Sau khi nhận được thông tin về sự việc, anh đã đến hiện trường để nắm tình hình và phối hợp với cơ quan chức năng xác minh.

Ngoài chiếc xe bị cháy trên, một ô tô đỗ ngay phía sau cũng xuất hiện nhiều vết trầy xước trên bề mặt sơn, tại khu vực phía trước, bên cửa phụ.

Lãnh đạo UBND phường Thuận Hóa cho biết, lực lượng chức năng đang tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc và truy tìm đối tượng liên quan