Xác minh vụ nhóm nữ sinh đánh hội đồng bạn học gây dập gan tại Vĩnh Long

Ngày 21/9, Công an phường Phước Hậu (tỉnh Vĩnh Long) cho biết đang tiến hành xác minh, xử lý vụ việc cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng xảy ra tại công viên tượng đài chiến thắng Mậu Thân.

Trước đó, sáng 17/9, mạng xã hội lan truyền chóng mặt nhiều đoạn clip kèm bình luận xôn xao về việc "nhóm nữ sinh đánh hội đồng một bạn nữ gây chấn thương". Qua xác minh nhanh, cơ quan công an xác định nạn nhân là em N.P.M.N (14 tuổi, học sinh lớp 9, Trường THCS Tân Hạnh).

Sự việc bắt nguồn từ mâu thuẫn giữa M.N và N.L.B.A (13 tuổi, học sinh lớp 8 cùng trường) do B.A nghe tin M.N nói xấu mẹ mình. Để trả đũa, B.A rủ thêm L.N.B.N, N.N.G.L (cùng học lớp 8) và N.N.L (học sinh lớp 9, Trường THCS Nguyễn Trường Tộ) lên kế hoạch hành hung.

Em N.P.M.N (14 tuổi, học sinh lớp 9, Trường THCS Tân Hạnh) bị hành hung (Ảnh: Chụp từ Clip)

Biết M.N thường bán hàng online, nhóm này đã giả vờ đặt mua quần áo. Khoảng 18h10 ngày 16/9, B.N chạy xe đạp điện đến tận nhà chở M.N ra công viên Mậu Thân giao hàng với lý do "để quên tiền ở chỗ học thêm". Vừa đến nơi, nhóm của B.A lập tức lao vào nắm tóc, giật ngã, dùng tay và chân đánh, đạp liên tiếp vào vùng đầu, người nạn nhân cho đến khi em không còn sức kháng cự.

Trong lúc nạn nhân bị hành hung, G.L cùng khoảng 10 học sinh khác đứng xem không hề can ngăn mà còn dùng điện thoại quay clip, chia sẻ cho bạn bè. Ban đầu, M.N được gia đình đưa vào Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long cấp cứu với chẩn đoán đa chấn thương và tổn thương nông ở đầu. Dù được cho xuất viện vào sáng 17/9, nhưng đến trưa 18/9, nạn nhân liên tục kêu đau vùng bụng nên được chuyển đến Bệnh viện đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long. Tại đây, qua thăm khám, bác sĩ xác định M.N bị "mảng tổn thương gan phải, theo dõi dập gan phân độ II".

Hiện nạn nhân đang tiếp tục nằm viện điều trị, cơ quan công an đang làm việc với những người liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.