Xác minh vụ nam thanh niên đập phá đồ thờ cúng, tài sản nhà bạn gái ở Lạng Sơn

Ngày 31/10, theo tin từ VKSND khu vực 1 – Lạng Sơn cho biết, đơn vị đã cử Kiểm sát viên tham gia kiểm sát khám nghiệm hiện trường vụ việc có dấu hiệu hủy hoại tài sản xảy ra tại phường Tam Thanh. Nhiều đồ vật trong nhà, trong đó có vật dụng tại khu vực bàn thờ, bị đập vỡ, hư hỏng.

Trước đó, tối 28/10, Công an phường Tam Thanh, tỉnh Lạng Sơn, tiếp nhận tin báo của bà P.T.S. (trú tại khối Hoàng Sơn, phường Tam Thanh) về việc anh Đ.N.Q. (SN 2002, trú tại phường Kỳ Lừa), là bạn trai của con gái bà, có hành vi đập phá đồ đạc trong nhà.

Khám nghiệm hiện trường vụ việc. Ảnh: VKSND khu vực 1 – Lạng Sơn.↵

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, VKSND khu vực 1 – Lạng Sơn đã cử Kiểm sát viên tham gia kiểm sát khám nghiệm hiện trường, phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra, ghi nhận các dấu vết và đồ vật bị hư hỏng.

Qua kiểm tra ban đầu, lực lượng chức năng ghi nhận nhiều đồ vật bị vỡ, hư hỏng, gồm các mảnh sành của bát hương, chén và khay đựng chén tại khu vực bàn thờ. Ngoài ra, một quạt hơi nước, một máy hơ móng chân, tay và một chiếc quạt nhỏ cũng bị hư hỏng.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định pháp luật.