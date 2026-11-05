Xác minh vụ nam sinh viên bị hai thanh niên liên tiếp đấm, đá trong ngõ ở Hà Nội

Sáng 5/11, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nam thanh niên bị hành hung. Theo hình ảnh trong clip, nạn nhân mặc quần bò, áo phông màu xám, bị hai thanh niên ghìm giữ dưới đất và liên tục đấm, đá vào người, đặc biệt là vùng đầu.

Sau khi được những người có mặt tại hiện trường can ngăn, hai thanh niên này đã rời đi.

Hinh ảnh về vụ việc (nạn nhân mặc áo màu xám). Ảnh cắt từ clip

Trao đổi với PV VietNamNet, anh Vi Trọng Đ. (SN 1996, quê Phú Thọ, hiện làm việc tại Hà Nội) cho biết, nam thanh niên bị hành hung trong clip là người thân của anh, tên Ngô Duy Q. (SN 2008), sinh viên một trường cao đẳng ở Hà Nội.

Vụ việc xảy ra vào chiều 4/11, tại ngõ 322, đường Nhân Mỹ, phường Từ Liêm, Hà Nội.

Theo anh Đ., nam sinh viên kể rằng trước đó đã xảy ra mâu thuẫn với một số người trong lớp học ghép tại trường. “Không hiểu lý do gì, sau đó nhóm này đi theo về tận nhà trọ để đánh cháu tôi”, anh Đức nói.

Cũng theo anh Đ., gia đình Q. đã trình báo công an, đồng thời cung cấp video, hình ảnh liên quan. Cơ quan công an hướng dẫn gia đình đưa nam sinh đi thăm khám trước, sau đó mang các giấy tờ liên quan đến làm việc.

Trao đổi với PV, lãnh đạo Công an phường Từ Liêm cho biết đơn vị đang xác minh, làm rõ vụ việc.