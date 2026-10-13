Xác minh vụ học sinh đau bụng sau bữa trưa tại trường học ở Thái Nguyên

Theo đó, ngày 8.10, Công ty CP Tập đoàn VAS Group, địa chỉ tại phường Tích Lương, tỉnh Thái Nguyên cung cấp 970 suất ăn cho Trường Tiểu học và THCS Chiến Thắng, gồm 938 suất cho học sinh và 32 suất cho giáo viên, nhân viên.

Đến khoảng 15h cùng ngày, sau bữa trưa, nhân viên y tế nhà trường tiếp nhận thông tin một số học sinh ở các lớp có biểu hiện đau bụng.

Báo cáo của UBND phường Linh Sơn cập nhật, đến ngày 12.10 ghi nhận 21 học sinh có ít nhất 1 biểu hiện bất thường gồm đau bụng, đi ngoài từ 1 lần trở lên, nôn hoặc sốt.

Đến thời điểm cập nhật báo cáo, chưa ghi nhận thêm trường hợp mới ảnh hưởng đến sức khỏe học sinh.

Đoàn kiểm tra của UBND phường Linh Sơn và Trường Tiểu học và THCS Chiến Thắng làm việc với đơn vị cung cấp suất ăn cho học sinh tại thời điểm trước năm học mới

Sau khi tiếp nhận thông tin, UBND phường Linh Sơn yêu cầu các bộ phận chuyên môn, Trạm Y tế, nhà trường và đơn vị cung cấp suất ăn phối hợp theo dõi sức khỏe học sinh, cập nhật tình hình và bảo quản mẫu thức ăn cùng hồ sơ liên quan phục vụ xác minh.

Ngày 9.10, Phòng An toàn thực phẩm thuộc Sở Y tế phối hợp với Trạm Y tế phường đến trường nắm tình hình sức khỏe học sinh và rà soát các yếu tố liên quan.

Cùng ngày, Sở Y tế có văn bản gửi Viện Kiểm nghiệm An toàn thực phẩm quốc gia, đề nghị hỗ trợ kiểm nghiệm mẫu phục vụ xác định nguyên nhân vụ việc nghi ngờ ngộ độc thực phẩm.

Các mẫu gửi kiểm nghiệm gồm 5 mẫu thức ăn trong thực đơn bữa trưa ngày 8.10 và 3 mẫu nước Aqua máy lọc ion kiềm được lấy ngẫu nhiên tại vòi nước của 3 lớp trong trường.

Đến ngày 12.10, các mẫu thức ăn và nước uống vẫn đang được kiểm nghiệm, chưa có kết quả xác định nguyên nhân.

Đại diện Sở Y tế nhận định, quá trình xác minh cần xem xét nhiều yếu tố liên quan gồm dịch bệnh, đơn vị cung cấp thực phẩm và suất ăn, nguồn nước uống cùng các địa điểm ăn uống khác của học sinh.

Khi chưa có kết quả kiểm nghiệm và căn cứ xác minh, cơ quan chức năng chưa đủ cơ sở kết luận đây là vụ ngộ độc thực phẩm. Nguyên nhân khiến học sinh xuất hiện các triệu chứng bất thường vẫn đang được làm rõ.