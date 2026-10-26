Xác minh vụ học sinh đánh nhau, quay và phát tán clip

Theo báo cáo của Trường Trung học phổ thông Đinh Bạt Tụy gửi Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, vụ việc xảy ra tại phòng học lớp 10A4 vào chiều Chủ nhật, ngày 25/10. Nguyên nhân ban đầu được xác định xuất phát từ những mâu thuẫn giữa các học sinh từ năm học lớp 9, tiếp tục kéo dài khi các em bước vào lớp 10.

Cụ thể, giữa các học sinh có liên quan đã xảy ra tình trạng nói xấu, xúc phạm lẫn nhau. Những lời nói được truyền từ người này sang người khác khiến mâu thuẫn kéo dài và dẫn đến vụ việc.

Theo thông tin nhà trường ghi nhận, chiều 25/10, ba học sinh gồm H.N.K, T.T.H.T và T.T.M.D đã cùng lao vào đánh em L.T.A tại phòng học lớp 10A4. Sau khi xảy ra sự việc, hai học sinh T.T.P.T và N.T.T.A đã quay clip. Sau đó, em K gửi clip cho một số học sinh khác. Đến tối cùng ngày, em T.A đăng tải clip lên kênh TikTok.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Trường Trung học phổ thông Đinh Bạt Tụy đã thành lập Ban xác minh nhằm làm rõ diễn biến, nguyên nhân, hành vi của từng học sinh và các nội dung liên quan. Nhà trường yêu cầu các học sinh liên quan viết bản tường trình riêng, đồng thời mời phụ huynh đến làm việc để phối hợp giải quyết.

Bên cạnh đó, nhà trường tổ chức thăm hỏi, nắm bắt tình trạng sức khỏe, tâm lý của học sinh bị đánh; phối hợp với gia đình để có biện pháp chăm sóc, khám và điều trị khi cần thiết. Giáo viên chủ nhiệm được giao phối hợp với phụ huynh quản lý, giáo dục học sinh, chủ động ngăn ngừa nguy cơ tiếp tục xảy ra xung đột. Nhà trường cũng yêu cầu các học sinh không đe dọa, gây áp lực hoặc trả đũa nhau trong quá trình xác minh, bảo đảm quyền học tập và an toàn của các em.

Bà Trần Vân Long, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Đinh Bạt Tụy cho biết: Nhà trường đang phối hợp với Công an xã Hưng Nguyên Nam và các cơ quan có thẩm quyền để xác minh vụ việc. Trên cơ sở kết quả xác minh, nhà trường sẽ hoàn thiện hồ sơ, xem xét trách nhiệm và áp dụng biện pháp giáo dục, kỷ luật phù hợp đối với học sinh vi phạm.

Nhà trường sẽ tiếp tục báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An khi có kết quả chính thức, đồng thời triển khai các biện pháp cần thiết nhằm bảo đảm an toàn trường học, phòng ngừa những vụ việc tương tự.

Trước vụ việc trên, ông Nguyễn Trọng Hoàn, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, cho biết Sở yêu cầu Trường Trung học phổ thông Đinh Bạt Tụy khẩn trương phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của từng học sinh liên quan; đồng thời có biện pháp bảo đảm an toàn, ổn định tâm lý và hỗ trợ học sinh bị ảnh hưởng. “

Để phòng ngừa bạo lực học đường, các cơ sở giáo dục cần đẩy mạnh tư vấn tâm lý, giáo dục kỹ năng ứng xử, kiểm soát cảm xúc và giải quyết xung đột; nâng cao trách nhiệm của giáo viên chủ nhiệm trong nắm bắt tâm tư, quan hệ bạn bè của học sinh. Gia đình cần phối hợp chặt chẽ với nhà trường trong quản lý, giáo dục con em; đồng thời nâng cao nhận thức của học sinh về sử dụng mạng xã hội có trách nhiệm, không cổ súy, quay hoặc phát tán clip bạo lực, gây tổn thương cho người bị hại.