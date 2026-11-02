Xác minh vụ 16 học sinh trường nghề ở Hà Nội đuổi đánh nhau

Ngày 2/11, Công an xã Phú Xuyên (Hà Nội) cho biết đang xác minh, giải quyết vụ việc 16 học sinh Trường Trung cấp nghề số 1 Hà Nội tụ tập, cãi chửi và dùng mũ bảo hiểm đuổi đánh nhau tại đường liên thôn Phú Mỹ, gây mất an ninh, trật tự.

Khu vực xảy ra vụ việc. Ảnh: CACC

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h ngày 9/10, xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, hai nhóm học sinh đã có hành vi khiêu khích, thách thức lẫn nhau, thậm chí dùng dao đe dọa đối phương.

Qua xác minh ban đầu, cơ quan công an xác định 15 học sinh có dấu hiệu phạm tội Gây rối trật tự công cộng.

Hiện Công an xã Phú Xuyên đang tiếp tục thu thập tài liệu, đánh giá hành vi và mức độ vi phạm của từng trường hợp để xử lý theo quy định của pháp luật, bảo đảm phù hợp với các quy định về người chưa thành niên.