Xác minh vụ 14 người nghi ngộ độc sau khi ăn cá nóc ở phường Phú Thủy

Ngày 9/11, thông tin từ Công an phường Phú Thủy cho biết, đơn vị đang phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh vụ việc 14 người nghi bị ngộ độc sau khi ăn cá nóc xảy ra trên địa bàn.

Cá nóc là loại cá chứa nhiều độc tố. Ảnh: minh hoạ

Theo báo cáo nhanh của Công an phường Phú Thủy, khoảng 10 giờ ngày 8/11, ông Bùi Văn Rột (trú tại tổ dân phố 12, phường Phú Thủy) đi biển đánh bắt cá và mang về nhà 2 con cá nóc, tổng trọng lượng khoảng 5 kg.

Nhiều loại cá nóc có độc tố cao có thể gây tử vong cho người. Ảnh: minh hoạ

Sau đó, ông Rột cùng người thân trong gia đình gồm 14 người tiến hành làm sạch, chế biến 2 con cá thành món ăn và cùng dùng bữa tại nhà. Đến khoảng 13 giờ cùng ngày, mọi người nghỉ ngơi và ra về.

Tuy nhiên, khoảng 15 giờ, cả 14 người tham gia bữa ăn có biểu hiện nghi ngộ độc thực phẩm nên được người thân đưa đến Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận cấp cứu.

Qua liên hệ với bệnh viện, Công an phường Phú Thủy nắm được thông tin các bệnh nhân đang được theo dõi sức khỏe. Đáng chú ý, ông Bùi Văn Rột hiện phải thở máy để theo dõi tình trạng sức khỏe.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Phú Thủy đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh. Đồng thời, thông báo các đơn vị nghiệp vụ liên quan phối hợp xác minh, nắm tình hình và làm việc với những người có liên quan để xử lý vụ việc.

Vụ việc tiếp tục cảnh báo nguy cơ ngộ độc cá nóc. Đây là loài cá chứa độc tố nguy hiểm, có thể gây tử vong. Người dân tuyệt đối không đánh bắt, chế biến và sử dụng cá nóc làm thực phẩm.