Ngày 26/11, Sở Y tế TP.HCM thông tin, những ngày gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok và YouTube xuất hiện trở lại đoạn video ghi nhận phản ánh của thân nhân người bệnh về thái độ giao tiếp của nhân viên y tế trong một ca trực đêm tại Khoa Nhịp tim học, Bệnh viện Nhân dân 115.

Qua rà soát và báo cáo của bệnh viện, Sở Y tế TP.HCM khẳng định sự việc xảy ra vào đêm 1/8/2018, cách đây hơn 8 năm và đã được giải quyết ngay tại thời điểm đó.

Ban Giám đốc bệnh viện đã xác minh, trực tiếp gặp gỡ, lắng nghe và giải quyết phản ánh của gia đình người bệnh. Sau khi được giải thích, gia đình chủ động gỡ bỏ bài đăng. Người bệnh tiếp tục được điều trị ổn định và xuất viện an toàn.

Bệnh viện Nhân dân 115 có văn bản gửi Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM về vụ việc video ứng xử từ 8 năm trước bị khơi lại (Ảnh: Bệnh viện 115).

Bệnh viện cũng đã kiểm điểm, xử lý kỷ luật các cá nhân liên quan trong kíp trực, đồng thời thông báo đến Phân hiệu phía Nam - Học viện Quân y để xử lý bác sĩ có liên quan theo quy định.

Theo Sở Y tế TP.HCM, điều đáng quan ngại là đoạn video được đăng tải lại nhưng không nêu rõ thời điểm xảy ra vụ việc, khiến người xem hiểu nhầm đây là sự việc vừa xảy ra tại bệnh viện.

Việc này không chỉ ảnh hưởng đến uy tín của Bệnh viện Nhân dân 115 mà còn tác động tiêu cực đến niềm tin của người dân đối với đội ngũ nhân viên y tế.

Bệnh viện Nhân dân 115 đã có văn bản gửi Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM đề nghị hỗ trợ xác minh, ngăn chặn việc phát tán thông tin gây hiểu nhầm.

Sở Y tế đồng tình với kiến nghị trên, đồng thời đề nghị Sở Văn hóa và Thể thao, Công an Thành phố phối hợp xác minh nguồn phát tán, làm rõ động cơ, mục đích và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định pháp luật.

Sở Y tế TP.HCM khẳng định ngành y tế luôn cầu thị, lắng nghe những phản ánh, góp ý chính đáng của người bệnh và thân nhân, xem đây là động lực để các cơ sở khám, chữa bệnh cải thiện chất lượng phục vụ, nâng cao tinh thần trách nhiệm và chuẩn mực ứng xử của nhân viên y tế.

Ngành y tế không né tránh, không bao che và kiên quyết xử lý những sai phạm của nhân viên y tế. Tuy nhiên, cần phân biệt giữa việc phản ánh những hạn chế, sai sót nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh với việc sử dụng thông tin cũ, không đúng bối cảnh, gây hiểu nhầm và làm tổn hại uy tín của các cơ sở y tế.

Trong môi trường số, ngay cả một video có hình ảnh chân thực cũng có thể gây hiểu nhầm nếu bị tách khỏi bối cảnh thời gian và diễn biến xử lý. Việc chia sẻ thiếu kiểm chứng có thể khiến một sự việc đã được giải quyết nhiều năm trước bị nhìn nhận như một sự kiện mới.

Sở Y tế TP.HCM khuyến cáo người dân cần kiểm chứng nguồn gốc, thời điểm và tính xác thực của thông tin trước khi chia sẻ, bình luận trên mạng xã hội, góp phần xây dựng môi trường thông tin lành mạnh, có trách nhiệm.