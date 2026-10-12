Xác minh việc học sinh có biểu hiện sức khỏe bất thường tại Trường Tiểu học và THCS Chiến Thắng

Đoàn kiểm tra của UBND phường Linh Sơn và Trường Tiểu học và THCS Chiến Thắng làm việc với đơn vị cung cấp suất ăn cho học sinh tại thời điểm trước năm học mới.

Theo báo cáo sự việc, ngày 8-10, Công ty CP Tập đoàn VAS Group, địa chỉ tại phường Tích Lương, tỉnh Thái Nguyên, cung cấp 970 suất ăn, gồm 938 suất cho học sinh và 32 suất cho giáo viên, nhân viên. Khoảng 15h cùng ngày, sau bữa trưa, nhân viên y tế Nhà trường nhận được thông tin một số học sinh ở các lớp có biểu hiện đau bụng.

Báo cáo của UBND phường Linh Sơn cập nhật đến ngày 12-10, ghi nhận 21 học sinh có từ một biểu hiện trở lên, gồm đau bụng, đi ngoài từ một lần trở lên, nôn hoặc sốt; chưa ghi nhận thêm trường hợp mới ảnh hưởng đến sức khỏe.

Sau khi tiếp nhận thông tin, UBND phường Linh Sơn yêu cầu các bộ phận chuyên môn, Trạm Y tế, Nhà trường và đơn vị cung cấp suất ăn phối hợp theo dõi sức khỏe học sinh, cập nhật tình hình, bảo quản mẫu thức ăn và hồ sơ liên quan để phục vụ xác minh.

Chiều 9-10, Phòng An toàn thực phẩm Sở Y tế phối hợp với Trạm Y tế phường đến trường nắm tình hình sức khỏe học sinh và rà soát các yếu tố liên quan.

Cũng trong ngày 9-10, Sở Y tế ban hành Văn bản số 8646/SYT-ATTP gửi Viện Kiểm nghiệm An toàn thực phẩm quốc gia, đề nghị hỗ trợ kiểm nghiệm mẫu phục vụ xác định nguyên nhân vụ việc nghi ngờ ngộ độc thực phẩm.

Mẫu gửi kiểm nghiệm gồm 5 mẫu thức ăn trong thực đơn bữa trưa ngày 8-10 và 3 mẫu nước Aqua máy lọc ion kiềm, lấy ngẫu nhiên tại vòi nước của 3 lớp trong trường. Đến ngày 12-10, các mẫu vẫn đang được kiểm nghiệm.

Đại diện Sở Y tế cho biết, việc xác minh cần xem xét các yếu tố liên quan, gồm dịch bệnh, đơn vị cung cấp thực phẩm và suất ăn, nguồn nước uống, các địa điểm ăn uống khác của học sinh. Khi chưa có kết quả kiểm nghiệm và căn cứ xác minh, chưa đủ cơ sở xác định đây là vụ ngộ độc thực phẩm.