Xác minh, trao trả tài sản cho người dân

Cán bộ Công an phường Sơn Trà trao trả tài sản cho chị T.

Ngày 22-10, Công an phường Sơn Trà cho biết, đã mời chị N.T.T.T. đến nhận lại tài sản. Hành động đẹp của công dân nhặt được tài sản và tinh thần trách nhiệm của Công an phường Sơn Trà đã góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.

P.V

3 em học sinh mang số tiền nhặt được giao nộp cho Công an xã.

* Nhặt được 1 triệu đồng do người khác đánh rơi trên đường, 3 học sinh Trường THCS Phạm Văn Đồng (phân hiệu 2, xã Đình Cương, tỉnh Quảng Ngãi), gồm: Võ Nguyễn Thúy Đông (lớp 6A9), Nguyễn Trương Trúc Quỳnh (lớp 6A7) và Phạm Phạm Thanh Hiền (lớp 6A9) liền đem đến giao nộp cho Công an xã Đình Cương để xác minh, trả lại người đánh rơi. Ngày 22-10, Công an xã Đình Cương cho biết, đã đề nghị BGH Trường THCS Phạm Văn Đồng biểu dương 3 em học sinh nói trên. Hành động trung thực của các em học sinh thể hiện ý thức trách nhiệm, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong học đường và cộng đồng.