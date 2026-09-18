Xác minh trao trả tài sản cho người dân

Bà Khương vui mừng nhận lại tài sản.

Trước đó, trưa 16-9, người dân nhặt được một túi xách có nhiều tài sản và giấy tờ tùy thân, trên đường Nguyễn Tất Thành (Đà Nẵng) nên đem đến Công an phường Hải Châu giao nộp.

Công an phường Hải Châu khẩn trương xác minh thông tin và mời bà Mai Thị Khương đến nhận lại toàn bộ tài sản.

Bà Khương đã viết thư cảm ơn tinh thần trách nhiệm của Công an phường Hải Châu và người dân đã nhặt được tài sản đem đến giao nộp cho cơ quan Công an.