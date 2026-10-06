Xác minh tình trạng 4.000 cá nhân bị mạo danh thành lập doanh nghiệp

Tại họp báo thường kỳ quý III/2026 của Bộ Tài chính chiều 6/10, bà Trịnh Thị Hương, Phó Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể, cho biết Cục đã tiếp nhận thông tin về khoảng 4.000 trường hợp được phản ánh có dấu hiệu mạo danh danh tính cá nhân để thành lập doanh nghiệp và đang phối hợp rà soát, xác minh.

Phó Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và Kinh tế tập thể Trịnh Thị Hương trả lời câu hỏi của phóng viên tại Họp báo. Ảnh: Phạm Hậu - TTXVN

Theo bà Hương, việc đơn giản hóa thủ tục gia nhập thị trường, trong đó có đăng ký thành lập doanh nghiệp theo cơ chế tự khai và tự chịu trách nhiệm về thông tin, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khởi nghiệp và đăng ký kinh doanh. Tuy nhiên, sự thông thoáng này cũng có những điểm hạn chế; trong đó, có trường hợp bị lợi dụng để mạo danh danh tính cá nhân.

"Hiện, Trung tâm Thông tin doanh nghiệp thuộc Cục đang phối hợp với các cơ quan đăng ký kinh doanh tại các tỉnh, thành phố để rà soát các trường hợp được phản ánh; đồng thời, Cục sẽ phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền để xác minh, làm rõ có hay không việc mạo danh", bà Hương cho hay.

Phó Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể cho biết, sau khi có kết luận của cơ quan có thẩm quyền và đáp ứng đầy đủ các điều kiện xác minh, thông tin sẽ được chuyển cho cơ quan thuế và cơ quan đăng ký kinh doanh để thực hiện các bước xử lý; trong đó, có việc thu hồi giấy đăng ký kinh doanh theo quy định.

Giải thích về những khó khăn trong quá trình xác minh, bà Hương cho rằng quy định hiện nay tương đối thông thoáng, trong khi công nghệ phát triển khiến thông tin cá nhân có nguy cơ bị lộ, lọt thông tin. Đây cũng là một trong những thách thức đối với công tác quản lý đăng ký kinh doanh.

Theo bà Hương, việc xác minh một trường hợp có phải là mạo danh hay không là vấn đề thách thức về mặt công nghệ. Cục sẽ tiếp tục nghiên cứu các giải pháp để khắc phục tình trạng này.

Bên cạnh đó, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Tài chính, Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể đang nghiên cứu xây dựng phương án sửa đổi Luật Doanh nghiệp. Một trong những nội dung được nghiên cứu là các giải pháp nhằm hạn chế tình trạng mạo danh trong đăng ký doanh nghiệp.

Quang cảnh họp báo. Ảnh: Phạm Hậu - TTXVN

Về vấn đề này, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho rằng, nếu người dân đã gửi yêu cầu và cung cấp đầy đủ hồ sơ nhưng sau 6 tháng vẫn chưa được rà soát, xem xét giải quyết thì cần phản ánh lại với Bộ Tài chính để chỉ đạo xử lý.

"6 tháng đã là thời gian rất lâu", Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi cho biết; đồng thời, đề nghị báo chí nếu phát hiện trường hợp đã gửi đầy đủ hồ sơ, chuyển đến cơ quan đăng ký kinh doanh nhưng quá 6 tháng chưa được rà soát, giải quyết thì thông tin về Bộ Tài chính.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi, việc xử lý kịp thời là cần thiết bởi tình trạng mạo danh có thể ảnh hưởng đến các quyền lợi khác của người bị mạo danh. “Đây là trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước và cần phối hợp giải quyết kịp thời”, Thứ trưởng Chi nhấn mạnh./.